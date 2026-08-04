¡Ya está en Perú! La atleta estadounidense Simone Biles llegó para impulsar el camino hacia Lima 2027

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La reconocida gimnasta estadounidense Simone Biles arribó al Perú como una de las principales figuras invitadas para acompañar la cuenta regresiva rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, en la Plaza Mayor de Lima.

La llegada de la deportista olímpica de 29 años generó gran expectativa entre los aficionados al deportes quienes podrán ver de cerca a una de las atletas más destacadas de la historia de la gimnasia artística.

La presencia de Biles en el Perú

Biles visitó el país en el marco de las actividades promocionales del evento continental, que volverá a reunir a los mejores deportistas de América en nuestra capital. Su presencia buscará reforzar la importancia de la competencia y motivar a las nuevas generaciones que aspiran a representar a su país en la cita deportiva,.

Considerada una leyenda de la gimnasia, Simone Biles cuenta con una exitosa trayectoria marcada por múltiples medallas olímpicas y mundiales. Su participación en eventos internacionales la convirtió en una referente mundial por su talento y disciplina dentro de su discipina.

Lima, la ciudad del deporte

Durante su estadía en el Perú, la deportista estadounidense fue recibida como una invitada especial de los organizadores de Lima 2027, torneo que signficará el regreso de los Juego Panamericanos al país desde la edición realizada en 2019, que resultó ser todo un éxito.

Lima nuevamente será sede del certamen consolidándose como una de las pocas ciudades de América que ha albergado este torneo en dos oportunidades.

Lima 2027: cuándo inicia y a quiénes reúne

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollarán entre el 23 y el 8 de agosto de ese año, con la participación estimada de cerca de 7 mil atletas provenientes de 41 países, quienes competirán en 38 deportes y 58 disciplinas.

La organización continúa trabajando con la preparación de escenarios deportivos y en la planificación de las actividades previas al evento.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 serán del 23 de julio-8 de agosto

La presencia de Biles representa un impulso mediático para la competencia y coloca nuevamente al Perú en el centro de la atención deportiva internacional. Su visita también simboliza el inicio de una etapa clave a Lima 2027, que busca combinar el alto rendimiento, integración regional y promoción del deporte en el continente.

La llegada de una figura de talla mundial como Simone Biles, los organizadores esperan incrementar el entusiasmo del público peruano y fortalecer el vínculo entre los grande sreferentes del deporte internacional y la próxima edición de los Juegos Panamericanos.