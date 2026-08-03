Duro golpe para Gianni Infantino: Inglaterra y Gales retiran su apoyo para la reelección del presidente de la FIFA

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las Federaciones de Fútbol de Inglaterra y Galés se han unido para retirarle su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la búsqueda de su reelección después de que presentara un proyecto con el que busca vender participaciones en la Copa del Mundo a entes privados.

Galés provocan revés a Gianni Infantino

El plan del máximo ente rector del fútbol mundial de obtener hasta 4 mil 200 millones de dólares inversores privados a través de la comercialización de una participación cercana al 20% en una nueva entidad encargada de supervisar competiciones como el Mundial avabó siendo retirado el pasado viernes tras la resistencia de las partes interesadas.

Ahora, tras el, abandono de esta idea, la atención se centra en las posibles consecuencias que podrían producirse para Infantino, cuya candidatura para una nueva gestión en la FIFA entre 2027 y 2031 se enfrenta a un mayor escrutinio luego de que la iniciativa fracasara.

Tras ello, a través de un comunicado, la federación de Gales dio a conocer que retiró su apoyo al mandamás de la FIFA de cara a lo que será su reelección a partir del próximo año.

"Los recientes fallos en la gobernancia, liderazgo, valores, gestión de equipos y comunicación nos ha llevado a una posición en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la federación galesa para continuar en este puesto en el fútbol. Fallar a la hora de poder los intereses del fútbol primero en un error que no podemos aceptar", refirió el organismo.

PROBLEMAS PARA INFANTINO



➡️ La Federación Inglesa de Fútbol (FA) se sumaría a la medida adoptada por la Federación de Gales y también le quitaría el apoyo para su reelección en FIFA.



Los detalles 👇

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Inglaterra se suma en contra del presidente de la FIFA

Tiempo después, la Federación de Fútbol de Inglaterra emitió un comunicado donde aclaran que realizaron "una actualización tras la retirada de la propuesta de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA y un comunicado emitido por la UEFA".

"Apoyamos plenamente la postura de la UEFA. Es hora de una revisión completa y exhaustiva del liderazgo y la gobernanza de la FIFA para garantizar que el fútbol mundial se gestione con transparencia, en beneficio de las 211 naciones miembros y con la responsabilidad a largo plazo del fútbol como pilar fundamental", sostuvo.

Es así que, Las Federaciones de Fútbol de Inglaterra y Galés se han unido para retirarle su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la búsqueda de su reelección tras preesentar un proyecto cuyo propósito era vender participaciones en la Copa del Mundo a entes privados.