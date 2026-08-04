Banco de la Nación revela cronograma de PAGOS de sueldos y pensiones en agosto: estas son las FECHAS clave

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Ya es oficial! El Banco de la Nación dio a conocer el cronograma de pagos de sueldos y pensiones correspondientes al mes de agosto del 2026. A través de esta nota de Exitosa verifica las fechas clave para cobrar tu dinero sin contratiempos.

Cronograma de pagos en agosto vía Banco de la Nación

La Pensión 65 ya inició el pago de S/350 correspondientes al padrón de julio-agosto, llegando a beneficiar a más de más de 824 mil adultos mayores a nivel nacional. Sin embargo, eso no solo es la buena noticia que entusiasma a la ciudadanía, sino que se reveló el cronograma de pagos de sueldos y pensiones en el Banco de la Nación para agosto del 2026.

Las fechas del depósito vía esa entidad bancaria, forman parte del cronograma anualizado aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que se aplicará durante el año fiscal 2026. De acuerdo a la normativa vigente, el primer grupo de beneficiarios en obtener su remuneración serán los pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Mediante la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano, se precisa que el cronograma de pagos de las pensiones correspondientes al Decreto Ley N° 19990, se efectuará en orden de acuerdo a la inicial del apellido paterno del pensionista.

Pago ONP: Fechas de pago a pensionistas

El cronograma de pagos para este sector queda de la siguiente manera:

Apellidos de la A-C: Lunes 10 de agosto.

Apellidos de la D-L: Pago será el martes 11 de agosto.

Apellidos de la M-Q: Abono el miércoles 12 de agosto.

Apellidos de la R-Z: Pago el jueves 13 de agosto.

Pago a domicilio: Del 17 al 26 de agosto.

Los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y los pensionistas de la Ley N° 27803, Decreto Ley N.° 18846, Ley N.° 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N° 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) recibirán el abono en cuenta el 14 de agosto.

Cronograma de pago de pensiones Ley N° 20530

Viernes 14 de agosto: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.

Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas. Lunes 17 de agosto: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Martes 18 de agosto: Salud, la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Salud, la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Miércoles 19 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Pago de remuneraciones a la administración pública

Las remuneraciones correspondientes al mes de agosto serán abonadas de manera escalonada, siguiendo la programación establecida por el Banco de la Nación y el MEF:

Jueves 20 de agosto: Educación (incluyendo universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría, Congreso, Agrario y de Riego y Energía y Minas.

Educación (incluyendo universidades), PCM, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, MEF, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría, Congreso, Agrario y de Riego y Energía y Minas. Viernes 21 de agosto: Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores.

Interior, Defensoría del Pueblo, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda y Relaciones Exteriores. Lunes 24 de agosto: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec.

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo y Reniec. Martes 25 de agosto: Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, JNJ, JNE y Tribunal Constitucional.

Antes de acudir a una agencia, es recomendable verificar la fecha exacta de depósito en el cronograma oficial de pagos de sueldos y pensiones vía el Banco de la Nación para evitar inconvenientes en agosto del 2026.