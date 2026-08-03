Vozinha: arquero de Cabo Verde firma y se convierte oficialmente como jugador de Colo Colo

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lo que durante días se vivió como una tensa espera salpicada por trámites visarios y especulaciones, se transformó finalmente en una jornada de absoluta celebración para la parcialidad alba.

Tras su multitudinario eufórico arribo la noche del domingo al Aeropuerto Arturo Merino Benítez —donde hinchas montaron una auténtica fiesta entre cánticos y banderas para darle la bienvenida—, Josimar Évora Dias, "Vozinha", completó este lunes los pasos formales para convertirse oficialmente en el nuevo guardameta de Colo Colo.

De la Clínica MEDS al Estadio Monumental

La maratónica jornada del portero caboverdiano comenzó a primera hora de la mañana, cuando se trasladó vistiendo ya la indumentaria institucional hacia las instalaciones de la Clínica MEDS para someterse a los chequeos médicos de rigor. Tras superar las pruebas físicas sin ningún tipo de inconveniente, el golero mundialista de 40 años se dirigió hacia el recinto de Macul.

En las oficinas del Estadio Monumental, Vozinha fue recibido por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el gerente deportivo, Daniel Morón, con quienes concretó el acto de la firma.

"¡Vozinha ya es del Cacique! Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. ¡Bienvenido a la familia colocolina!", anunció la institución en sus plataformas digitales, desatando una oleada de interacciones en redes sociales.

Los detalles del acuerdo y lo que viene

El vinculo contractual del arquero con el cuadro albo quedó estipulado inicialmente por seis meses, contando con una opción de extensión por 12 meses adicionales (hasta finales de 2027) sujeta al cumplimiento de objetivos deportivos.

El jugador, que llega con el pase en su poder tras finalizar su contrato con el GD Chaves de Portugal, percibirá un sueldo estimado por la prensa local en torno a los 30.000 dólares mensuales. La agenda del nuevo referente albo no da tregua:

Primer entrenamiento: Se integrará este martes por la mañana a los trabajos de campo bajo el mando del director técnico Fernando Ortiz.

Se integrará este martes por la mañana a los trabajos de campo bajo el mando del director técnico Fernando Ortiz. Presentación oficial: Ofrecerá su primera conferencia de prensa en la sala de medios del Estadio Monumental a partir del mediodía del martes.

Ofrecerá su primera conferencia de prensa en la sala de medios del Estadio Monumental a partir del mediodía del martes. Fiesta masiva en el Monumental: El club alista un evento multitudinario para abrir las puertas del estadio al hincha colocolino, proyectando una asistencia masiva para recibir a su gran refuerzo de temporada.

La llegada de Vozinha a Pedrero no solo marca el final de una de las novelas de fichajes más seguidas del semestre, sino que inyecta la jerarquía y experiencia internacional que Colo Colo necesitaba para el pórtico.

Con la firma ya plasmada y el respaldo total de la hinchada desde el primer minuto, la pelota queda ahora en el terreno de juego, donde el guardameta caboverdiano buscará revalidar su liderazgo y consolidarse como la pieza clave para las aspiraciones del Cacique en el torneo.