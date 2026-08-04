Alianza Lima se refuerza con fichaje que pasó por varios clubes de Europa: "La hinchada es muy fuerte"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima no piensa dormirse en sus laureles y ya comenzó a reforzar su equipo de vóley para afrontar una nueva temporada. El conjunto íntimo apostó por Taylor Fricano, una voleibolista norteamericana con amplia experiencia en Europa que llega a La Victoria con la misión de aportar en la búsqueda de nuevos títulos.

Alianza Lima aseguró a Taylor Fricano

Luego de conseguir grandes resultados en las últimas temporadas, la directiva de Alianza Lima quiere mantener al club como uno de los principales protagonistas del vóley peruano. Por ello, comenzó a realizar movimientos pensando en la Liga Peruana de Vóley 2026-27 y llegó a un acuerdo con Taylor Fricano.

A través de varios videos y fotografías, Alianza Lima presentó oficialmente a Taylor Fricano con un mensaje que desató la emoción de sus hinchas: "Es momento de empezar a escribir una nueva historia con Alianza Lima. ¡Bienvenida a las tricampeonas, Taylor!".

La publicación, como era de esperar, no tardó en generar una ola de reacciones entre los seguidores del club íntimo, quienes celebraron con entusiasmo la llegada de la nueva figura extranjera.

Trayectoria de Taylor Fricano

Taylor Fricano inició su recorrido deportivo en el voleibol universitario estadounidense. Entre 2013 y 2015 perteneció a Wisconsin University, mientras que posteriormente defendió a North Carolina University hasta 2018.

Tras culminar esa etapa, dio el salto al extranjero y comenzó toda una aventura por el Viejo Continente. En la temporada 2018-19 jugó para el VK Královo Pole de República Checa. Después pasó por el SM'Aesch Pfeffingen y el VC Kanti Schaffhausen, ambos de Suiza.

Su experiencia europea continuó en Italia con el Olimpia Teodora Ravenna. Más adelante actuó en Francia, donde vistió las camisetas del Terville-Florange OC y del Béziers Volley. También formó parte del CSO Voluntari 2005 de Rumania.

La norteamericana amplió su recorrido internacional al incorporarse al Gwangju Pepper Savings Bank AI Peppers de Corea del Sur. Asimismo, compitió en la Athletes Unlimited Pro League y, antes de llegar al Perú, integró el Columbus Fury de Estados Unidos durante la temporada 2025-26.

Taylor Fricano tiene 31 años, mide 1,92 metros y se desempeña como opuesta, posición desde la que buscará convertirse en una de las principales armas ofensivas del cuadro íntimo.

Así, Alianza Lima se refuerza para la Liga Peruana de Vóley 2026-27 con Taylor Fricano, una jugadora estadounidense que pasó por varios clubes de Europa, además de competir en Asia y Estados Unidos.