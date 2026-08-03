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Universitario y la millonaria cifra que recibirá por la salida de Jesús Castillo a Espérance de Túnez

La salida de Jesús Castillo a Espérance de Túnez dejará una millonaria cifra en las arcas de Universitario, que además conservará parte de sus derechos económicos.

Universitario gana con Jesús Castillo
Universitario gana con Jesús Castillo (Difusión)

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 03/08/2026

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El mercado de pases se puso recontra picante en Ate. Universitario metió un golazo en los negocios tras concretar la venta de Jesús Castillo a Espérance de Túnez y, aunque la cifra final no llegaría al millón de dólares, el negocio dejará una millonaria cifra y la posibilidad de recibir más dinero en el futuro.

Universitario gana con Jesús Castillo

En medio de los movimientos realizados para afrontar el Torneo Clausura 2026, la directiva de Universitario de Deportes y el técnico Héctor Cúper tomaron varias decisiones para reorganizar el plantel. Hubo incorporaciones, salidas y más de un nombre que comenzó a sonar con fuerza dentro y fuera del fútbol peruano.

Uno de ellos fue Jesús Castillo. El jugador había despertado el interés de distintos equipos y finalmente recibió una propuesta formal de Espérance Sportive de Túnez, uno de los clubes más importantes del continente africano.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, la operación fue cerrada por una cantidad superior al medio millón de dólares, aunque por debajo del millón que se mencionó inicialmente en algunos medios.

"La operación no es de un millón de dólares como se decía, pero es más de medio millón y el club crema se queda con el 20% del pase", señaló el comunicador en su cuenta de X. Esto permitiría que el club crema obtenga otra ganancia si Castillo es vendido nuevamente en el futuro.

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Por su parte, desde África, la radio tunecina Mosaïque FM informó que la movida del pase estaría rondando los 900 mil dólares, una cifra superior a los tres millones de soles. Eso sí, en la administración merengue y en el cuadro africano guardan silencio absoluto y todavía no han hecho oficial el número exacto de la operación.

Jesús Castillo alista su partida a Túnez

El acuerdo quedó encaminado después de que Universitario respondiera la documentación remitida por la directiva de Espérance. Con las condiciones aceptadas, Jesús Castillo tiene previsto viajar el martes 4 de agosto para pasar los exámenes médicos y posteriormente firmar su nuevo contrato.

La salida del mediocampista no tomó completamente por sorpresa al entorno crema. Durante las últimas semanas también había sido relacionado con equipos europeos e incluso apareció como una posibilidad para reforzar a Sporting Cristal.

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No obstante, la administración de Universitario descartó negociar con un rival directo en la lucha por el campeonato nacional. La propuesta llegada desde Túnez terminó siendo la alternativa más conveniente tanto en el aspecto económico como en el deportivo.

Además, el plantel crema cuenta actualmente con una amplia cantidad de jugadores en la zona central. Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra, Héctor Fértoli y Jairo Concha ya competían por un lugar, mientras que Héctor Cúper incorporó a Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Juan Manuel Requena, además de concretar el retorno de Piero Quispe.

Esta sobrepoblación redujo el margen de participación de Castillo, quien había asumido funciones como volante central tras la salida de Rodrigo Ureña. La llegada de Requena terminó por inclinar la balanza a favor de su transferencia.

Así, Universitario recibirá más de medio millón de dólares por la salida de Jesús Castillo a Espérance de Túnez y mantendrá el 20% de su pase. La operación bordearía los 900 mil dólares, un negocio favorable para el club crema.

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