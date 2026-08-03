Pablo Guede revela cuál es el gran objetivo que tiene con Alianza Lima: "Yo vine acá por algo muy claro"

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pablo Guede vive una etapa especial al frente de Alianza Lima. El entrenador argentino aseguró que disfruta al máximo el día a día con el plantel blanquiazul y reveló que tiene un gran objetivo desde que llegó a La Victoria ¿De qué se trata? Continúa leyendo esta nota, porque aquí te contamos todos los detalles.

Guede destaca el compromiso de Guerrero

Pablo Guede no escondió su satisfacción por el ambiente que se vive dentro de Alianza Lima. El estratega argentino resaltó el esfuerzo colectivo de sus dirigidos y dejó en claro que, dentro de su propuesta, el equipo siempre estará por encima de cualquier figura.

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"No quería entrenar, estaba en una situación familiar nueva, tenía la posibilidad de entrenar en segunda en Portugal, cuando me llamaron fueron tan claros y me movió, salir campeón y último año de Paolo Guerrero"#ALL1MITE pic.twitter.com/lo0tz6ErUb — L1MAX (@L1MAX_) August 3, 2026

"El equipo está por encima de las individualidades. Yo veo disfrutando a Guerrero, porque sino ayer no sale enojado porque él quería seguir jugando", declaró el entrenador en una entrevista con L1 Max.

Guede contó que decidió retirar a Paolo Guerrero debido a una molestia física, pese a que el experimentado delantero quería permanecer en el campo. Según explicó, el atacante había recibido un golpe en la rodilla y era mejor no arriesgarlo pensando en los próximos compromisos.

"Había tenido un golpe en la rodilla y le dije que me lo iba a agradecer la semana siguiente. Tiene una gran personalidad, es un 'crack' a la edad que tiene, cuenta con humildad y trabaja para el equipo", añadió.

¿Alianza Lima contratará a otro arquero?

Otro de los temas que abordó Pablo Guede fue la posibilidad de incorporar a un nuevo guardameta. El entrenador reconoció que conversó con la dirigencia sobre esa alternativa, aunque aseguró que se encuentra tranquilo con los jugadores que actualmente tiene a disposición.

"Hablamos con los Franco sobre traer un arquero, pero si no se puede, estoy muy tranquilo con Ale Duarte y Ángel De la Cruz, que si bien no tiene mucha experiencia, sé que si le toca lo hará de buena manera", manifestó.

Pablo Guede y su principal objetivo

Más allá de los posibles refuerzos y del rendimiento individual de sus futbolistas, Pablo Guede fue contundente al referirse a su principal misión en La Victoria. "El objetivo es salir campeón, lo tenemos claro desde el primer día", afirmó el entrenador.

El argentino también reveló que recibió una propuesta de San Lorenzo, club al que ya dirigió anteriormente, pero decidió rechazarla porque mantiene un compromiso firme con el proyecto de Alianza Lima.

"Yo vine acá por algo muy claro que es salir campeón y ver estos chicos lo que se matan entrenando, que no bajan los brazos. El día a día es maravilloso, pero entrenar a este grupo de futbolistas me llena de orgullo", expresó.

Finalmente, Guede se pronunció sobre las denuncias penales relacionadas con decisiones arbitrales y consideró que esos conflictos no deberían trasladarse fuera del ámbito deportivo.

"Bajo mi punto de vista no está bien denunciar al presidente de árbitros. Esto es un juego, en donde nos equivocamos todos. Me pareció una exageración de meter a gente que no tiene nada que ver con el tema de un error puntual en una jugada. Todos nos equivocamos porque es fútbol", concluyó.

Así, Pablo Guede confirmó que su gran objetivo con Alianza Lima es conquistar el título nacional. El entrenador aseguró sentirse orgulloso del plantel, respaldó a sus jugadores y dejó claro que su compromiso con el cuadro blanquiazul está por encima de cualquier propuesta externa.