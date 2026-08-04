Felipe Chávez vuelve a anotar un gol en la victoria del Bayern Múnich 2-1 ante Jeju SK

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Continúa en racha. El volante nacional Felipe Chávez demostró que atraviesa un buen momento tras su retorno al Bayern Múnich debido a que anotó un gol en un partido amistoso ante el cuadro de Jeju SK, de Corea del Sur. Esta anotación del joven futbolista ocurre de forma consecutiva desde su retorno al cuadro bávaro.

La buena racha de Felipez Chávez en el Bayern Múnich

Luego de un breve paso por el F.C. Colonia, el jugador peruano ha tenido un retorno próspero al equipo alemán hecho que le permite ganar terreno en el primer equipo. Em esta ocasión se lució con un gol en el triunfo 2-1 ante el cuadro coreano Jeju SK.

Fue el encargado de abrir la cuenta para el conjunto que dirige Vincent Kompany en el Jeju World Cup Stadium a los 11' del primer tiempo. El deportista nacional encontró el gol gracias a un rebote que no desaprovechó y con un latigazo de su pierna izquierda logró batir la portería del Jeju United.

No obstante, la alegría del cuadro teutón duraría poco porque tan solo 4 minutos más tarde, Chang - min Lee marcó el tanto de la igualdad para alegría de los surcoreanos. El centrocampista fue habilitado por el brasileño Matheus Aiás y no perdonó al mandar el balón dentro del arco sin mayor problema.

Tiempo después, a los 41', el Bayer Múnich optó por adelantar todas sus líneas por lo que obtuvo mayores opciones de cara al arco y fue así que logró anotar el 2-1 a través de los pies de Bastian Assomo, quien fue habilitado por Joao Palhinha y sacó un derechazo desde larga distancia.

El próximo desafío de Felipe Chávez y el Bayern Múnich

Como parte de su preparación de pretemporada el Bayern Múnich, con Felipe Chávez entre sus convocados, continuará con otro desafío ante nada más y nada menos que el Aston Villa en lo que sería su cuarto partido amistoso. Este encuentro estpa programado para disputarse este viernes en Hong Kong.

Luego de un breve préstamo al Colonia F.C., el futbolista peruano Felipe Chávez atraviesa un buen momento en su retorno al cuadro de Bayern Múnich debido a que volvió a anotar un gol en la victoria ante el Jeju United por 2-1. Ello ocurre, tan solo días después de que marque dos goles y brinde tres asistencias en la goleada 15-0 frente al FC Rottach - Egern, el pasado 30 de julio.