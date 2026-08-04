Lionel Messi dona millonaria suma para ayudar a Madrid tras los incendios en Sierra Oeste

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi sorprendió con un solidario gesto al realizar una millonaria donación destinada a Madrid tras los incendios en la Sierra Oeste. El aporte del astro argentino será utilizado para recuperar las localidades golpeadas por el fuego y apoyar a las familias damnificadas.

Messi se suma a la reconstrucción de Madrid

No solo hace noticia por sus goles y sus jugadas dentro del campo. Esta vez, Lionel Messi llamó la atención por una acción solidaria que beneficiará directamente a numerosas familias españolas.

El futbolista argentino realizó una donación de 80.000 euros a la Comunidad de Madrid para contribuir con la reconstrucción de la Sierra Oeste.

La propia Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, confirmó la jugada este martes y se deshizo en elogios para el astro argentino. El dinero entregado por Messi será incorporado al programa oficial de recuperación promovido por la administración autonómica.

Con este billete en mesa se busca hacerle frente a la emergencia que dejaron los incendios de julio. El fuego desató el caos total en 17 municipios y arrasó con cerca de 30,000 hectáreas, dejando un panorama desolador con pérdidas materiales, ecológicas y sociales en varias comunidades.

Entre las zonas consideradas más vulnerables se encuentran San Martín de Valdeiglesias, Cadalso de los Vidrios y El Escorial. Estos municipios forman parte del plan prioritario de asistencia y recibirán ayuda para recuperar sus espacios naturales, reparar infraestructuras y atender a los vecinos perjudicados.

¿En qué se utilizará la donación de Messi?

La contribución del futbolista no quedará únicamente como un aporte económico simbólico. Los 80.000 euros estarán destinados a diferentes acciones de recuperación ambiental y apoyo social en las áreas afectadas de la Sierra Oeste.

Este proyecto no se queda en palabras y va directo al grano: van a restaurar los ecosistemas destruidos por las llamas, mientras que los equipos de obras van a reparar las carreteras, locales y conexiones que terminaron vueltas leña.

También se otorgarán ayudas directas a las familias que perdieron propiedades, recursos o fuentes de ingreso como consecuencia del incendio.

Por su parte, la Comunidad de Madrid habilitó el portal sierradonas.comunidad.madrid en alianza con CaixaBank para sumar más apoyo económico. A través de esta plataforma, tanto personas como empresas pueden aportar su granito de arena al instante usando Bizum, tarjeta bancaria o transferencia.

Así, Lionel Messi tuvo un tremendo golazo solidario, pues soltó nada menos que la millonaria suma de 80,000 euros para ayudar a los afectados por el fuego en la Sierra Oeste de Madrid.