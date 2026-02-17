ANGR exige estabilidad y gobernabilidad hasta 28 de julio tras censura de José Jerí

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) pidió al Congreso de la República que actúe con responsabilidad al momento de elegir al nuevo presidente de la República para que asuma la conducción del Ejecutivo hasta el 28 de julio del 2026.

ANGR exige estabilidad política

Tras la salida de José Jerí del cargo de presidente de la República, la ANGR se ha manifestado, mediante un comunicado, para exigir una adecuada conducción del Perú hasta garantizar la llegada de un nuevo mandatario el 28 de julio del 2026.

La asamblea expresa, en representación de las 25 regiones del país, que el Perú se encuentra en un contexto electoral que requiere de "estabilidad y gobernabilidad" en todo el país.

"Exigimos que se garantice la continuidad de los proyectos en ejecución, la inversión pública y la atención de las demandas sociales en todo el territorio nacional", se lee en el escrito.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | A través de un comunicado, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se pronunció tras la decisión que tomó el Congreso de censurar a José Jerí como presidente de la Mesa Directiva y, por consiguiente, de ser encargado de la presidencia de la... pic.twitter.com/YfKe9UZysB — Exitosa Noticias (@exitosape) February 17, 2026

En ese sentido, hizo un llamado al Congreso de la República para que actúen con "responsabilidad y sentido de Estado" en la elección del nuevo congresista que asumirá el encargo de presidente de la República. "Las regiones no pueden verse afectadas por la incertidumbre política ", precisan.

Como se sabe, hasta la tarde de este martes 17, las bancadas tuvieron la responsabilidad de presentar sus propuestas de candidatos entre los cuales se definirá al nuevo presidente del país tras la votación programada para este miércoles 18 de febrero a las 6:00 p.m.

El documento cuenta con el respaldo de los gobernadores regionales para demandar la continuidad y responsabilidad de los proyectos asumidos. "El Perú no puede detenerse", indicó.

Cuatro propuestas de candidatos al momento

Hasta las 6:00 p.m. de este martes 17 de febrero, las bancadas debían presentar sus opciones de candidatos presidenciales tras la salida de José Jerí.

Así, se cuentan con las candidaturas de María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Raymundo (Bloque Democrático), José María Balcázar (Perú Libre) y Héctor Acuña (Alianza por el Progreso) los cuales aparecen como opciones al cargo de presidente encargado de la República.

El Congreso informó que se han registrado las cuatro listas como válidas. Ahora, este miércoles se darían la votación y posterior elección del nuevo jefe de Estado.

#CongresoInforma | Vencido el plazo para la inscripción de las listas de candidatos a la presidencia del Congreso de la República, se ha registrado las candidaturas de los congresistas:



✅Segundo Héctor Acuña Peralta

✅María del Carmen Alva Prieto

✅Edgard Cornelio Reymundo... pic.twitter.com/ijnjYwtaYA — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) February 17, 2026

La ANGR exige que el Congreso cuente con responsabilidad política para garantizar estabilidad en el Perú a miras de las Elecciones Generales 2026 y la llegada de un nuevo mandatario el 28 de julio del presente año.