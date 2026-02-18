La Victoria: Miss Catacaos y su familia sufren impactante asalto armado a pocas horas de llegar a Lima

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de inseguridad ciudadana golpea una vez más. En esta oportunidad delincuentes generaron terror a una familia entera tras robarles su camioneta y sus pertenencias personales, en el distrito de La Victoria.

Asaltan a familia piurana en La Victoria

La actual Miss Catacaos, Nicolle Riofrio, junto a su familia decidieron viajar a Lima para realizar una visita a un pariente cercano, sin saber que vivirían momentos de tensión y peligro producto de la delincuencia que azota el país en pleno estado de emergencia.

Este hecho delictivo se registró exactamente en la calle Eduardo Bello, en La Victoria, en donde la familia proveniente de la región Piura que se encontraba a bordo de su camioneta fue interceptada por una banda de delincuentes que se encontraban armados.

De acuerdo a los testigos, los hampones cerraron el paso a los agraviados con una camioneta de color plateado y procedieron a reducirlos con amenazas de muerte. Fue así que, los miembros de la familia Riofrio sufrieron el hurto de sus dispositivos móviles, dinero así como del vehículo con el que habían provenido desde el norte del país a la capital.

Miss Catacaos evitó ser secuestrada

En medio de este violento suceso, la reina de belleza Nicole Riofrio aprovechó un instante de distracción de los malhechores para poder descender de la unidad móvil y evitó ser víctima de secuestro.

Acto seguido, los asaltantes emprendieron su huida no sin antes abrir fuego al aire en reiteradas ocasiones para evitar ser perseguidos, este hecho causó alarma también en los vecinos de la zona.

Cabe señalar que, de acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), la modelo se encontraba junto a su madre y sus tres hermanos. Los agraviados narraron a las autoridades que al verse soemtidas en este robo procedieron a gritar auxilio, sin embargo, manifestaron que ningún agente se encontraba patrullando el parque Hipólito Unanue en ese momento.

Un dato relevante es que los criminales huyeron con el auto Mazda 3 del 2017 perteneciente a la familia dejándolos sin medio para movilizarse o comunicarse. Trascendió que este robo pudo haber sido planificado.

Es así que, la Miss Catacaos, Nicolle Riofrio, junto a su familia sufrieron un impactante asalto armado en el que sujetos robaron su camioneta y sus pertenencias, en el distrito de La Victoria. A raíz del hecho se han quedado en una situación crítica y esperan ayuda para poder retornar a su natal Piura.