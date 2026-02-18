Jorge Fossati: Revelan que rechazó sin piedad a Alianza Lima tras supuesto interés

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego de que el nombre de Jorge Fossati empezara a sonar con fuerza en tienda blanquiazul por los malos resultados de Alianza Lima, se conoció que el técnico uruguayo no solo no fue contactado oficialmente, sino que además no vería con buenos ojos asumir el cargo, pese al supuesto interés.

Fossati empieza a sonar en La Victoria

Todo se desató en los últimos días, cuando el presente del equipo íntimo volvió a generar preocupación en la hinchada. Bajo la conducción de Pablo Guede, Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores en la primera fase frente a 2 de Mayo, un golpe duro para las aspiraciones del club esta temporada.

A ese traspié internacional se sumó el empate ante Alianza Atlético en Trujillo, resultado que le impidió meterse entre los primeros lugares del Torneo Apertura.

Con ese escenario, el nombre de Jorge Fossati —exentrenador de Universitario de Deportes— empezó a tomar fuerza en La Victoria como un posible salvavidas para el banquillo blanquiazul. Sin embargo, la versión del supuesto interés duró poco.

¿Fossati aceptará dirigir a Alianza Lima?

Durante el programa Hablemos de Max, el periodista Gustavo Peralta fue quien se encargó de poner paños fríos al rumor y aclarar qué tan real era la posibilidad de ver a Fossati en Matute.

🎙️ @Gustavo_p4: "No ha llamado a nadie a Jorge Fossati. Y si llamarán (de Alianza) tampoco estarían interesados. Eso dicen desde el entorno del profe".#HablemosDeMAX



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/vvltEm79uU



📅 De lunes a jueves a la 12:30 p.m. pic.twitter.com/Qi8iqTuybw — L1MAX (@L1MAX_) February 17, 2026

"No lo ha llamado nadie, sería una falta de respeto teniendo a Guede. Pero una persona habló con el profe y le preguntaron y dijo que no lo han llamado y si llamaran, no es algo que no valoraríamos, porque sería algo difícil que pase algo así", sostuvo.

Pero eso no fue todo. El comunicador también remarcó que el entrenador uruguayo se encuentra muy identificado con Universitario de Deportes, lo que haría prácticamente inviable un salto directo al clásico rival.

"Es como Nacional y Peñarol. Está buscando otra cosa", añadió, dejando en claro que el entorno del técnico no ve con buenos ojos asumir el mando de Alianza Lima.

Fossati y su fuerte vínculo con la 'U'

Para entender por qué este "no" pesa tanto, hay que irnos un poquito atrás. Jorge Fossati llegó a la 'U' en el Apertura 2023 y terminó rompiendo una sequía de nueve años sin títulos, nada menos que ganándole la final a Alianza Lima.

Posteriormente, el estratega aceptó el reto de dirigir a la selección peruana, aunque su etapa al mando del combinado nacional no fue la esperada y terminó dejando la Videna.

Luego, tras la salida de Fabián Bustos, Fossati volvió a Universitario y volvió a celebrar, logrando el tricampeonato nacional en 2025, consolidando aún más su identificación con el club crema.

Así que, pese a todo el rumor, ya quedó claro que Jorge Fossati no piensa llegar a Alianza Lima, sobre todo por su vínculo fuerte con Universitario de Deportes y porque, según su entorno, hoy quiere ir por otro camino en su carrera.