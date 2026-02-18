Podemos Perú descarta votar por María del Carmen Alva como presidenta del Congreso: "Es la reina de la exclusión"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Podemos Perú ha descartado apoyar la candidatura de María del Carmen Alva como presidenta del Congreso y encargada de la Presidencia de la República, ello fue confirmado por el propio líder del partido, José Luna, y por el vocero de la bancada parlamentaria, Guido Bellido.

Buscan un candidato de consensos

En diálogo con Exitosa, Bellido tuvo duras palabras contra Alva, pues aunque reconoció que fue propuesta por Renovación Popular, explicó que su bancada no apoya su candidatura.

" Representa a la reina del terruqueo, la reina de la exclusión y abriría mucho más la brecha y la herida que tiene el país. Nosotros queremos a alguien que pueda unificar , alguien que pueda actuar de la manera correcta y en este caso, que pueda buscar la cohesión en el país y sobre todo llevar un proceso electoral de manera transparente e imparcial", indicó.

Esta posición fue informada previamente por José Luna Gálvez, a través de sus redes sociales. indicando que apoyarán a una "figura de consenso" y aunque no dio nombres, resaltó que no votarán por "una representante de ultraderecha" al considerar que dividirá al país.

Frente a la elección de un nuevo presidente del Congreso, Podemos Perú anuncia que apoyará una figura de consenso, pero de ninguna manera votará por una representante de la ultraderecha terruquedora, racista, defensora de los bancos y que dividirá aún más al país. — José Luna Gálvez (@JOSELUNA_G) February 17, 2026

En esa misma línea, Bellido indicó que la bancada de Podemos Perú tendrá una reunión en el que elegirán entre los candidatos hombres: "Tenemos tres opciones".

"Ahí vamos a evaluar, pero por el momento hemos descartado a la señora María del Carmen, porque ha hecho de que el país se sienta más con la presencia del virreinato, la exclusión", aseveró.

¿Ministros deben quedarse?

Bellido en entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, consideró que debe salir del premierato Ernesto Álvarez, el nuevo presidente deberá elegir un nuevo presidente del Consejo de Ministros y evaluar la permanencia de los actuales.

"Siempre pensando en el país, proponer un Consejo de Ministros, un gabinete bien sólido, un gabinete que busque el consenso y un gabinete que una al país", expresó.

A su parecer los puntos principales a observar por el nuevo gabinete debe ser la continuidad de las obras más importantes del país, la lucha contra la criminalidad debe continuar y el proceso electoral que debe ser transparente.

"Lo que se pide es que ninguna de las bancadas condicione su apoyo al nuevo presidente, cuando condicionan amarran de pies y manos al nuevo presidente. De ser así, van a volver a cometer un error gravísimo", exhortó.

