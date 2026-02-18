Ernesto Álvarez hace mea culpa por José Jerí: "Que nunca más en su vida vuelva a usar una capucha"

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la salida de José Jerí de la presidencia del Congreso y dejar de ser el presidente encargado de la República, su premier, Ernesto Álvarez, hizo un mea culpa ante los cuestionamientos que afrontó. Aunque minimizando el caso, señaló que Jerí no debe volver a usar una capucha.

Jerí esperaba ese final

En entrevista para El Comercio, tras la destitución de Jerí, Álvarez detalló que aunque no estuvo con el entonces mandatario al momento de la votación del Congreso, supo que lo recibió con sus grupo más íntimo de asesores.

"Entiendo que lo ha tomado bien, porque ya era un resultado previsible y en realidad como cualquier política tiene que aceptar democráticamente la decisión del Congreso", dio a conocer.

En su experiencia como expresidente del Tribunal Constitucional, el primer ministro consideró que el proceso llevado a cabo por el Parlamento constituye como una infracción constitucional pues continua sosteniendo que debían vacarlo.

Seguido de ello, fue consultado por el caso 'Chifagate' y si se debía hacer un mea culpa, por lo que Álvarez aceptó que hubieron contradicciones y una mala comunicación al dar las explicaciones.

"Básicamente hasta la fecha no se ha encontrado indicios de delito alguno. Y si algo hay que corregir es que nunca más en su vida vuelva a usar una capucha. Pero más allá de eso, no hay una falta, infracción o intercambio de favores indebido", recalcó.

Asimismo, consideró que todo político en su primer mandato está aprendiendo: "Tener grandes responsabilidades entraña grandes riesgos y las apariencias muchas veces en política son más importantes que las verdades".

¿Qué dejó el gobierno de Jerí?

Pese al corto tiempo en el que José Jerí estuvo en el poder, Ernesto Álvarez, hizo una especie de balance de lo realizado por la gestión en aquel periodo.

"Se han publicado más de 30 decretos legislativos sobre puntos importantísimos. (...) Se han modificado tipos penales para que la Policía Nacional y fiscales trabajen con mayor eficacia. Se comenzó la reestructuración de Petroperú. (...) Se han restablecido relaciones con Estados Unidos de manera muy intensa, al punto que se nos ofreció ser socios de la OTAN, y Estados Unidos dirigirá la construcción de la nueva Base Naval del Callao", resaltó.

Finalmente, no consideró que hayan fracasado en la lucha contra la criminalidad, pese al alto y creciente índice de fallecidos, pues aseguró que es un problema que "se ha venido acumulando" y explicó que, a su parecer, no se resolverá en este ni el próximo gobierno.

