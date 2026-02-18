'El Monstruo': Amplían solicitud de extradición para Erick Moreno por caso 'Los Injertos del Cono Norte'

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación informó sobre procedencia para que se amplíe la extradición activa de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en el marco de la investigación que se realiza en su contra por ser presunto cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte'.

Tras pedido de la Fiscalía

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) realizó una publicación en donde brinda detalles sobre esta decisión judicial, la cual se tomó a raíz del pedido del Equipo 3 de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste.

"Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (Equipo 3), a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez, logró que se declare procedente la solicitud de ampliación de extradición activa de Erick Moreno, 'Monstruo', investigado por los delitos de organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión", escribieron en su publicación realizada este miércoles 18 de febrero.

En tal sentido, se conoció que, el fiscal provincial Edwin Velásquez, en cargado del mencionado despacho fiscal, fue quien presentó la solicitud que, tuvo la finalidad en que se extienda la extradición activa de Erick Moreno, la cual fue admitida por la Justicia de Paraguay. Esta decisión se tomó en torno a la investigación que se sigue contra El Monstruo por los presuntos delitos de organización criminal, homicidio en grado de tentativa, lesiones graves y extorsión.

Doble incriminación

Según precisaron, esta decisión judicial reconoce que los delitos imputados contra Moreno en territorio peruano, presentan correspondencia con los delitos atribuidos en Paraguay. Es así que, se cumple el principio de doble incriminación exigido en materia de cooperación judicial internacional.

Cabe mencionar que, el proceso de extradición activa seguirá su curso de acuerdo a la ley; en el marco de las diligencias correspondientes por el caso 'Los Injertos del Cono Norte', en el que se acusa a Moreno de ser presunto líder de dicha banda criminal.

Prisión preventiva contra 'El Monstruo'

Como se recuerda, por el mencionado caso, el Poder Judicial (PJ) dictó 36 meses de prisión preventiva contra 'El Monstruo'. Esta decisión fue tomada el pasado 9 de febrero, luego de haberse extraditado al mencionado criminal desde Paraguay el 28 de enero.

Desde la Base Naval del Callao, lugar donde se encuentra detenido, alias 'El Monstruo' tomó la palabra el 6 de febrero para "pedir disculpas" a la Policía Nacional del Perú (PNP) porque según él: "el diablo lo tenía esclavizado".

De esta manera, la Fiscalía indicó que luego de haber conseguido que se apruebe la solicitud de ampliación de la extradición de 'El Monstruo', este proceso continuará su curso conforme a la ley.