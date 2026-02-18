Héctor Acuña recibiría respaldo de la mayoría en el Congreso como presidente, sugiere Héctor Valer

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Confirma su respaldo. A menos de 24 horas de la censura aprobada en el Congreso contra José Jerí Oré, un integrante de su propia bancada señaló a Exitosa que ya definió su voto para la elección del nuevo titular del Legislativo, quien asumirá la encargatura de la Presidencia de la República hasta julio del 2026.

En ese sentido, el parlamentario de la Bancada de Somos Perú, Héctor Valer Pinto, anunció que respaldará a Héctor Acuña Peralta (Honor y Democracia) por sobre los otros tres candidatos propuestos para tomar la conducción del país; además, adelantó que no es el único legislador que adoptó dicha postura.

¿Anticipa su victoria?

Como es de conocimiento, tras aprobarse la destitución de Jerí Oré, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, convocó a elecciones para este miércoles 18 de febrero, a partir de las 6:00 p. m. A Acuña Peralta también lo acompañan en la terna: María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar Zelada (Perú Libre).

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", Valer Pinto consideró que "la mejor opción" es Héctor Acuña, teniendo como antecedente su trabajo al mando de la Comisión de Presupuesto durante el período 2021-2022.

"Nos hemos reunido algunos congresistas con él, para darle el respaldo total y poder conseguir, lo que siempre él consiguió: consenso en todo el Pleno, transparencia de manejo y rectitud en sus acciones. Hombre honesto, que no tiene ninguna denuncia penal y él, es uno de los candidatos que posiblemente gane estas elecciones", indicó.

"Tiene visión de Estado"

Para el también expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo, la "capacidad" de Héctor Acuña Peralta está más que comprobada. En ese sentido, destacó que cumple con la "visión de Estado y no solo sectorial" para atender las necesidades de las poblaciones más alejadas del país.

"Tenemos que tener un presidente capaz de poder manejar esta situación. Que conozca del erario nacional, que conozca los diferentes sectores, que sepa tratar con los gobiernos regionales y locales, que sepa tratar con las fuerza políticas del país", sustentó.

Quien se pronunció sobre su postulación fue el propio Héctor Acuña, al señalar que pretende llegar a la Palacio de Gobierno porque el país exige "unidad, integridad y resultados inmediatos".

"Mi prioridad será convocar a todos los sectores para consolidar una agenda de consenso que devuelva la paz a nuestras calles y enfrente con firmeza la inseguridad ciudadana. El país necesita certezas. Por ello, me comprometo a liderar una gestión de transición abierta y dialogante, enfocada en garantizar la estabilidad social y asegurar un cambio de Gobierno que refleje el respeto por la voluntad del pueblo peruano expresado en las urnas este 2026", escribió en sus redes sociales.

De esta manera, desde un sector del Congreso anuncian su posición con respecto al quién debería ser el próximo interino del Perú.