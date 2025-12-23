Eduardo Recoba sobre exoneraciones tributarias del Congreso: "Nos está costando alrededor de S/100 mil millones"

23/12/2025 / Exitosa Noticias / Economía

En entrevista con Exitosa, el economista Eduardo Recoba indicó que las exoneraciones tributarias a algunos sectores económicos, aprobadas por el Congreso, le han costado al país alrededor de S/100 mil millones en los últimos tres años.

No son parte de la operatividad del Congreso

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el experto explicó que las exoneraciones, a su parecer, se han dado a sectores que no mueven la economía y detalló que no son parte de la operatividad del Congreso.

"Cuando tu diseñas una ley desde el Congreso tienes que analizar costo, beneficio, precio, no lo han analizado, no les ha dado la gana. Es grave porque tenemos brechas en salud, en educación, en infraestructura y en seguridad. Y a veces, más allá de un tema económico, ya hay un tema moral ahí", indicó.

En ese sentido, expresó que tal como se pide al presidente José Jerí desaparecer las leyes procrimen, se debería pedir los mismo en cuanto a aquellas de exoneración tributaria.

Leyes aprobadas por el Congreso son un riesgo para el gasto público

El Consejo Fiscal del Perú (CF) advirtió que las continuas leyes aprobadas por el actual Congreso de la República (2021 - 2026) suponen un efecto negativo en las finanzas públicas poniendo en riesgo la estabilidad económica del país en un futuro inmediato como en mediano a largo plazo.

Durante su primera conferencia de prensa brindada por todos los miembros del CF como José Valderrama, Javier Escobar, Diego Macera, Carolina Triveli, Juan Carlos Sosa y Alonso Segura, profesionales con experiencia en macroeconomía; emitieron una alerta por la "continua promulgación de leyes con impacto fiscal adverso", indicaron.

"La razón por la que hacemos esto es porque estamos muy preocupados por decisiones desde el Estado que tienen incidencias fiscales negativas, múltiples decisiones que han venido en aumento significativo en los últimos años y los últimos meses y, además, hay muchas potenciales normas en proceso que podrían agravar la situación", comentó Alonso Segura en rueda informativa.

El último periodo parlamentario desde el 2021 al 2026 hasta el cierre del informe el 18 de octubre de este año, se han aprobado 229 leyes con impacto fiscal que es "más del total de los 15 años previos". Es decir tres veces más que los tres periodos parlamentarios (2006 al 2021).

Además, lanzan una importante distinción, en los últimos años de cada periodo parlamentario; es donde se atenta más contra el gasto público. Es decir, en el año 2011, 2016 y 2021; (barras en rojo) los congresistas aprueban proyectos de leyes con mayor impacto fiscal durante su último año de gestión.

