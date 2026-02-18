Choque múltiple dejó al menos 4 muertos y más de 24 heridos: Accidente bajo investigación

18/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una nueva tragedia se registró en la carretera. Reportan al menos cuatro fallecidos y más de 24 heridos tras el choque múltiple que involucró más de 30 vehículos. El accidente se encuentra bajo investigación policial.

Accidente vehicular dejó cuatro muertos

De acuerdo a los primeros reportes, un accidente se registró en una carretera interestatal, precisamente en la I-25 en dirección norte cerca de Pueblo, que está a unas 40 millas al sur de Colorado Springs, el último martes 17 de febrero.

Las autoridades reportaron que un choque múltiple involucró más de 30 vehículos, incluidos seis camiones, después de que nubes de polvo (por ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora) dificultaran la visibilidad de los conductores. Al tener conocimiento de la magnitud del siniestro, la Patrulla Estatal de Colorado decidió cerrar los dos carriles de la autopista afectada por la mañana.

Lamentablemente, el fuerte impacto de los autos, que también eran camionetas con remolques para caballos, todoterrenos y vehículos de pasajeros, dejó un saldo preliminar de al menos cuatro personas fallecidas y 29 lesionados que fueron trasladados a hospitales cercanos.

Choque masivo en una autopista en Colorado.

Investigan choque múltiple en Colorado

Las autoridades desplegaron un operativo intensivo para rastrear y localizar a cada persona registrada en los automóviles implicados, asegurándose de que nadie haya quedado atrapado entre los restos.

Las investigaciones del incidente siguen en curso, pero el Mayor Brian Lyons de la Patrulla Estatal de Colorado precisó que el hecho ocurrió durante "condiciones climáticas adversas" con fuertes vientos que arrastraron tierra y provocaron condiciones de "apagón". "La visibilidad era prácticamente nula", precisó.

Asimismo, se reveló que este siniestro en la autopista I-25 en Colorado se dio en medio de la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de Pueblo, donde advirtió sobre la peligrosidad del clima: vientos de hasta 105 kilómetros por hora y en las zonas montañosas podrían experimentar ráfagas de al menos 137 km/h.

Otra tragedia vial internacional

Lamentablemente, se registró otro accidente en carretera, esta vez en la Autopista Transbrasiliana (BR-153) durante la madrugada del último lunes, 16 de febrero. Al menos seis personas fallecieron y más de 30 quedaron heridas tras la volcadura de un autobús que transportaba trabajadores rurales en el interior del estado de Sao Paulo, en el sureste de Brasil.

Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes, incluida la realización de una investigación técnica. Entre la hipótesis que maneja la policía está una posible falla mecánica del autobús; sin embargo, el caso sigue en curso.

Autobús volcó y dejó seis fallecidos.

Es así como una carretera en Colorado vuelve a ser escenario de una tragedia internacional. Al menos cuatro personas han muerto y otras 29 resultaron heridas el 17 de febrero a consecuencia de un choque masivo de vehículos.