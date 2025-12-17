MEF aprobó el valor de la Unidad Impositiva Tributaria en S/5,500 para el 2026

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el 2026, fijando el monto en 5,500 soles, el cual servirá como índice de referencia en las normas tributarias.

Aumento de UIT

El nuevo valor de la UIT entrará en vigencia el próximo 1 de enero y fue determinado mediante el Decreto Supremo N° 301-2025-EF, publicado este miércoles 17 de diciembre en el diario El Peruano, considerando los supuestos macroeconómicos, según explica la norma legal.

Con este nuevo monto, el valor de la UIT se incrementa en 150 soles comparado con el valor del 2025, fijado en 5,350 soles. Cabe señalar que este ha sido un monto que ha ido evolucionando con el pasar de los años:

5,150 soles en 2024; 4,950 soles en 2023; 4,600 soles en 2022; 4,400 en 2021; 4,300 soles en 2020; 4,200 soles en 2019; 4,150 soles en 2018; 4,050 soles en 2017; 3,950 soles en 2016; 3,850 soles en 2015; 3,800 soles en 2014; 3,700 soles en2013 y 3,650 soles en 2012.

La decisión de elevar la UIT fue adoptada por el MEF conforme con la Norma XV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado (TUO) del Código Tributario.

Impacto de alza en UIT

La UIT es el monto de referencia utilizado en las normas tributarias para mantener en valores constantes las bases imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspectos tributarios.

También suele ser utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones formales.

La UIT es la base para calcular el monto de las multas de transporte en el Perú, estableciendo porcentajes fijo dependiendo de la gravedad de la infracción. Cuando cambia el valor absoluto anualmente, también aumenta e impacta directamente el costo de las sanciones por infracciones.

Cabe señalar que, según Jorge Carrillo Acosta, profesor en Pacífico Business School, entrevistado por Infobae, detalla que los trabajadores formales pagarán menos impuestos a la renta sobre sus salarios, lo que incrementará su disponibilidad de ingresos.

Con el aumento también sume el límite de ingresos mensuales que permite a una persona estar exenta del Impuesto a la Renta, pues si la remuneración bruta anual no es mayor a 7 UIT no se debe realizar la retención.

Es así que el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria para el 2026, que se fijó en 5,500 soles, 150 soles más que este año.