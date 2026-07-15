Economía peruana creció 1,8% en mayo: Conoce cuál es el sector más beneficiado, según el INEI

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Economía / Actualizado al 15/07/2026
La economía peruana mantuvo su desempeño positivo durante mayo de 2026 al registrar un crecimiento de 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Informe del INEI reveló el crecimiento en la economía
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre todas las actividades económicas, el sector comercio fue el de mejor desempeño al expandirse 6,91%, convirtiéndose en el principal motor de la economía durante mayo. Este crecimiento respondió al mayor dinamismo en las ventas al por mayor, al por menor y del comercio automotriz.
Además, en el comercio mayorista destacó la comercialización de metales, materiales de construcción, combustibles, productos farmacéuticos y artículos para el hogar. Mientras tanto, las ventas minoristas fueron impulsadas por supermercados y tiendas, favorecidas por la campaña del Día de la Madre y el incremento en la demanda de productos para el cuidado personal. Asimismo, la venta de vehículos creció significativamente gracias a campañas promocionales y la apertura de nuevas sucursales.
Otros sectores que mostraron un importante avance fueron electricidad, gas y agua, con un incremento de 5,21%; alojamiento y restaurantes, que creció 5,05% gracias al mayor consumo en restaurantes y servicios de bebidas; y construcción, con una expansión de 4,66%, impulsada por el aumento del consumo de cemento y el desarrollo de proyectos privados de infraestructura.
¿Cuál es el sector que no registró cifras positivas?
En contraste, el sector que registró el peor resultado fue la pesca, cuya producción se desplomó 73,10%, convirtiéndose en la mayor caída entre todas las actividades económicas del país. El INEI explicó que este retroceso obedeció principalmente a la drástica reducción en la extracción de anchoveta, recurso destinado a la elaboración de harina y aceite de pescado. Durante mayo de este año solo se capturaron 31.771 toneladas, frente a más de 1,3 millones de toneladas registradas en el mismo mes de 2025, lo que representó una disminución de 97,6%.
Además de la pesca, la manufactura también presentó un desempeño negativo al contraerse 10,67%, debido principalmente a la menor elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, así como a la reducción en la producción de prendas de vestir y artículos textiles.
Pese a estos retrocesos, el balance general de la economía peruana sigue siendo favorable. El INEI informó que entre enero y mayo de 2026 la actividad productiva acumuló un crecimiento de 3,20%, mientras que en el periodo anualizado comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026 el avance alcanzó 3,54%, reflejando una evolución positiva de la mayoría de sectores económicos del país.