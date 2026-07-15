Economía peruana creció 1,8% en mayo: Conoce cuál es el sector más beneficiado, según el INEI

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Economía

La economía peruana mantuvo su desempeño positivo durante mayo de 2026 al registrar un crecimiento de 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Informe del INEI reveló el crecimiento en la economía

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre todas las actividades económicas, el sector comercio fue el de mejor desempeño al expandirse 6,91%, convirtiéndose en el principal motor de la economía durante mayo. Este crecimiento respondió al mayor dinamismo en las ventas al por mayor, al por menor y del comercio automotriz.

Además, en el comercio mayorista destacó la comercialización de metales, materiales de construcción, combustibles, productos farmacéuticos y artículos para el hogar. Mientras tanto, las ventas minoristas fueron impulsadas por supermercados y tiendas, favorecidas por la campaña del Día de la Madre y el incremento en la demanda de productos para el cuidado personal. Asimismo, la venta de vehículos creció significativamente gracias a campañas promocionales y la apertura de nuevas sucursales.

Otros sectores que mostraron un importante avance fueron electricidad, gas y agua, con un incremento de 5,21%; alojamiento y restaurantes, que creció 5,05% gracias al mayor consumo en restaurantes y servicios de bebidas; y construcción, con una expansión de 4,66%, impulsada por el aumento del consumo de cemento y el desarrollo de proyectos privados de infraestructura.

En mayo de este año, la producción nacional registró un aumento de 1,80% respecto al mismo mes de 2025, por el desempeño positivo de la mayoría de actividades económicas. Destacó el sector comercio.



Nota de prensa: https://t.co/dcvvn5PeCI

Informe técnico: https://t.co/PjMgFmpw2a pic.twitter.com/epRBS2TZvY — INEI Perú (@INEI_oficial) July 15, 2026

¿Cuál es el sector que no registró cifras positivas?

En contraste, el sector que registró el peor resultado fue la pesca, cuya producción se desplomó 73,10%, convirtiéndose en la mayor caída entre todas las actividades económicas del país. El INEI explicó que este retroceso obedeció principalmente a la drástica reducción en la extracción de anchoveta, recurso destinado a la elaboración de harina y aceite de pescado. Durante mayo de este año solo se capturaron 31.771 toneladas, frente a más de 1,3 millones de toneladas registradas en el mismo mes de 2025, lo que representó una disminución de 97,6%.

Además de la pesca, la manufactura también presentó un desempeño negativo al contraerse 10,67%, debido principalmente a la menor elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos, así como a la reducción en la producción de prendas de vestir y artículos textiles.

Pese a estos retrocesos, el balance general de la economía peruana sigue siendo favorable. El INEI informó que entre enero y mayo de 2026 la actividad productiva acumuló un crecimiento de 3,20%, mientras que en el periodo anualizado comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026 el avance alcanzó 3,54%, reflejando una evolución positiva de la mayoría de sectores económicos del país.