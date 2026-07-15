Ver la final del Mundial 2026 será un lujo: Reventa de entradas alcanza los US$ 39.000

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del mundo también viene acompañada de una verdadera fiebre por conseguir una entrada. A pocos días de la final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, los boletos disponibles en las principales plataformas de reventa alcanzan cifras históricas.

Los más baratos rondan los US$ 7.000, mientras que las ubicaciones preferenciales llegan hasta los US$ 39.000, consolidando a esta edición como una de las más costosas para quienes desean vivir el partido desde las tribunas.

La alta demanda dispara el valor de las entradas

El incremento responde a la enorme expectativa que genera el encuentro por el título. España ya aseguró su presencia en la final tras eliminar a Francia y espera al ganador de la otra semifinal entre Inglaterra y Argentina, un escenario que ha incrementado el interés de aficionados de distintos países por conseguir un boleto.

En la página oficial de la FIFA ya no quedan entradas convencionales para el partido decisivo. Las únicas opciones disponibles corresponden a paquetes "hospitality", que incluyen beneficios como zonas exclusivas, servicios de alimentación, bebidas y ubicaciones privilegiadas dentro del estadio.

Los boletos de "hospitality" más baratos para la final cuestan 15.000 o 17.000 dólares, mientras que las opciones más caras tienen precios de 29.000 dólares por persona o hasta 57.000 dólares la opción más "premium".

Ante la escasez de boletos, miles de hinchas han optado por recurrir al mercado secundario, donde los precios continúan aumentando conforme se acerca la fecha del encuentro.

Un espectáculo cada vez menos accesible

Quienes busquen un boleto en el mercado secundario o planifiquen su llegada al MetLife Stadium deberán considerar un presupuesto considerable:

StubHub: En esta plataforma, la tarifa de la gran mayoría de los boletos disponibles se estabiliza en torno a los 8,000 dólares , aunque las ubicaciones más exclusivas se disparan hasta alcanzar los 25,000 y 35,000 dólares .

En esta plataforma, la tarifa de la gran mayoría de los boletos disponibles se estabiliza en torno a los , aunque las ubicaciones más exclusivas se disparan hasta alcanzar los . Ticketmaster: La ticketera de referencia para espectáculos y eventos deportivos en Estados Unidos mantiene una tendencia similar, registrando un promedio de oscilación cercano a los 8,000 dólares por entrada.

La ticketera de referencia para espectáculos y eventos deportivos en Estados Unidos mantiene una tendencia similar, registrando un promedio de oscilación cercano a los por entrada. Tickpick: Este sitio web de comparación y reventa ofrece actualmente el boleto de acceso más económico por poco más de 7,000 dólares, mientras que su asiento más costoso marca un techo de 39,000 dólares.

Llegar al MetLife Stadium también representa un desafío económico para el bolsillo de los hinchas. Al estar estrictamente prohibido el ingreso a pie, los asistentes tienen dos opciones de transporte terrestre:

Trenes oficiales: Es la alternativa más rápida, pero con un costo elevado de 98 dólares por pasajero.

Es la alternativa más rápida, pero con un costo elevado de por pasajero. Autobuses de enlace (shuttles): Es la vía más económica para el público general, con tarifas que rondan los 20 dólares.

En ese contexto, la final del Mundial 2026 promete ser uno de los eventos deportivos más vistos del planeta, pero también uno de los más exclusivos. El aumento de los precios evidencia cómo la enorme demanda ha transformado la asistencia al estadio en una experiencia reservada para un reducido grupo de aficionados con capacidad para asumir costos que, para la mayoría, resultan inalcanzables.