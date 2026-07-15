El recuerdo más exclusivo del Mundial: FIFA pone a la venta un "pedazo de historia" en su tienda oficial

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Virales

El Mundial 2026 no solo está marcado por la emoción en la cancha, sino también por iniciativas comerciales que generan debate. La FIFA sorprendió con un lanzamiento que convirtió parte del escenario deportivo en un objeto de colección, despertando tanto entusiasmo como críticas por la forma en que se mercantiliza el torneo.

Un pedazo de historia, literalmente

La FIFA puso a la venta fragmentos del césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la final del Mundial, encapsulados en cubos de acrílico premium. Cada pieza incluye un certificado de autenticidad y un USB con video que acreditaba su procedencia, con un precio oficial de 450 dólares.

La iniciativa fue presentada como una manera de ofrecer a los aficionados "un pedazo de historia" tangible del Mundial. Sin embargo, la exclusividad fue tal que los productos se agotaron rápidamente en la tienda oficial, dejando fuera a miles de hinchas que criticaron tanto el precio como las restricciones de envío, limitadas a Estados Unidos y Europa.

Trozos de césped de la final tienen un precio de 450 dólares.

Una práctica polémica

No es la primera vez que la FIFA recurre a esta estrategia. En el Mundial de Clubes 2025, también celebrado en el MetLife Stadium, se comercializaron fragmentos de césped con gran éxito entre coleccionistas. La diferencia ahora es que se trata de la final de un Mundial, lo que elevó el interés y el valor simbólico del producto.

La polémica surge porque muchos consideran que se trata de una mercantilización extrema del torneo, al convertir hasta el césped en un negocio. Para otros, en cambio, es un recuerdo único e irrepetible, comparable a tener un trozo de la historia del fútbol mundial en casa.

El artículo quedó agotado en la tienda oficial.

Mientras tanto, el Mundial aún está en plena definición. Hoy se disputa la segunda semifinal entre Argentina e Inglaterra, un partido cargado de tensión histórica. La rivalidad entre ambos seleccionados, marcada por episodios memorables dentro y fuera de la cancha, convierte este encuentro en uno de los más esperados del certamen.

La expectativa es enorme: Argentina busca regresar a una final mundialista con Messi a la cabeza quizás por ýltima vez, mientras Inglaterra quiere romper décadas de sequía y volver a disputar el título. El resultado de este choque determinará quién acompañará a España en la gran final del 19 de julio en Nueva Jersey, un escenario que ya se prepara para recibir a los dos mejores equipos del torneo.

La venta de césped encapsulado refleja el nivel de explotación comercial que la FIFA ha alcanzado con el Mundial 2026. Para coleccionistas y fanáticos con alto poder adquisitivo, se trata de un recuerdo irrepetible. Para la mayoría, es un ejemplo de cómo el organismo convierte cada detalle del torneo en un negocio, dejando fuera a gran parte de los hinchas.