Argentina hace historia: Remontada agónica ante Inglaterra y pasaje a la final del Mundial

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/07/2026
El Estadio de Atlanta fue testigo de lo que parecía una eliminación inminente tras el gol de Anthony Gordon, se transformó en un despliegue de jerarquía y carácter argentino. Con el cronómetro agotándose, la Scaloneta no bajó los brazos y encontró, mediante una ráfaga goleadora en los últimos diez minutos, la clasificación a la final soñada, dejando en el camino a un duro rival europeo y reafirmando su candidatura al trono mundial.
Inglaterra vs Argentina: Minuto a minuto
Termina el encuentro
90' + 5 | Falta de Argentina
Rodrigo de Paul recibe amarilla.
90' | ¡¡DOBLETE de la albiceleste!!
'Lauti' Martínez rompe el empate, anotando el segundo tiro por Argentina.
85' | ¡¡GOOOOL de Argentina!!
Enzo Fernández se encarga de marcar el empate.
80' | Último cambio en Argentina
Entra Lautaro Martínez en reemplazo de Nicolás Tagliafico.
60' | Enzo Fernández intenta atacar de lejos
El tiro se fue completamente desviado.
54' | ¡¡GOOOOOOOOL de Inglaterra!!
Primer anotazo de Anthony Gordon a favor de los británicos.
47' | Julián Álvarez intentó obtener dominio
'La araña' desenfundó todo un remate para iniciar el segundo tiempo.
46' | Se reanuda el segundo tiempo
Ambos equipos buscan el primer gol.
Se termina el primero tiempo
41' | Primera amarilla para Argentina
Un jaloneo de Lisandro Martínez motiva la sanción a la albiceleste.
38' | ¡¡La albiceleste casi se anota la primera!!
Enzo Fernández lanzó el primer anotazo que casi da el primer gol.
36' | Primera amarilla para los británicos
Elliot Anderson es sancionado tras chocar con el capitán argentino.
35' | Se falla el tiro libre de Inglaterra
24' | Tiro fallido de Messi en esquina
Tiro de córner que logró ser evadido.
19' | Respuesta segura del Dibu
Tras el tiro directo de Reece James, Emiliano la logró contener.
11' | Inglaterra se salva de la primera sanción
Nuevamente Anderson intentó caer en juego y se salvó de la amarilla.
3' | Se da el primer confrontamiento
Una infracción sobre Enzo Fernández sobre Elliot Anderson ocasionó una disputa entre ambas naciones.
0' | ¡¡Empieza el partido!!
El duelo de semifinal comienza.