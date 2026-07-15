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Revancha histórica

Argentina hace historia: Remontada agónica ante Inglaterra y pasaje a la final del Mundial

En un partido que quedará en la historia, la Selección Argentina revirtió un 0-1 adverso en los minutos finales. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, el equipo albiceleste logró eliminar a Inglaterra.

La selección Argentina pasó a finales.
La selección Argentina pasó a finales. (Difusión)

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 15/07/2026

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El Estadio de Atlanta fue testigo de lo que parecía una eliminación inminente tras el gol de Anthony Gordon, se transformó en un despliegue de jerarquía y carácter argentino. Con el cronómetro agotándose, la Scaloneta no bajó los brazos y encontró, mediante una ráfaga goleadora en los últimos diez minutos, la clasificación a la final soñada, dejando en el camino a un duro rival europeo y reafirmando su candidatura al trono mundial.

Inglaterra vs Argentina: Minuto a minuto

Termina el encuentro

90' + 5 | Falta de Argentina

Rodrigo de Paul recibe amarilla.

90' | ¡¡DOBLETE de la albiceleste!!

'Lauti' Martínez rompe el empate, anotando el segundo tiro por Argentina.

85' | ¡¡GOOOOL de Argentina!!

Enzo Fernández se encarga de marcar el empate.

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80' | Último cambio en Argentina

Entra Lautaro Martínez en reemplazo de Nicolás Tagliafico.

60' | Enzo Fernández intenta atacar de lejos

El tiro se fue completamente desviado.

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54' | ¡¡GOOOOOOOOL de Inglaterra!!

Primer anotazo de Anthony Gordon a favor de los británicos.

47' | Julián Álvarez intentó obtener dominio

'La araña' desenfundó todo un remate para iniciar el segundo tiempo.

46' | Se reanuda el segundo tiempo

Ambos equipos buscan el primer gol.

Se termina el primero tiempo

41' | Primera amarilla para Argentina

Un jaloneo de Lisandro Martínez motiva la sanción a la albiceleste.

38' | ¡¡La albiceleste casi se anota la primera!!

Enzo Fernández lanzó el primer anotazo que casi da el primer gol.

36' | Primera amarilla para los británicos

Elliot Anderson es sancionado tras chocar con el capitán argentino.

35' | Se falla el tiro libre de Inglaterra

 

24' | Tiro fallido de Messi en esquina

Tiro de córner que logró ser evadido.

19' | Respuesta segura del Dibu

Tras el tiro directo de Reece James, Emiliano la logró contener.

El Dibu logró esquivar el tiro de James.

11' | Inglaterra se salva de la primera sanción

Nuevamente Anderson intentó caer en juego y se salvó de la amarilla.

3' | Se da el primer confrontamiento

Una infracción sobre Enzo Fernández sobre Elliot Anderson ocasionó una disputa entre ambas naciones.

0' | ¡¡Empieza el partido!!

El duelo de semifinal comienza.

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