Juntos por el Perú convoca movilización en el Centro de Lima para exigir la liberación de Pedro Castillo

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tal como fuera anunciado por el excandidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, el partido político Juntos por el Perú llevará a cabo una movilización desde las 4:00 p. m. de hoy, miércoles 15 de julio, para exigir la excarcelación del expresidente Pedro Castillo Terrones.

Dicho pedido se basa en lo afirmado por el Grupo de Trabajo Detención Arbitraria de la ONU, organismo que aseveró que la detención del exmandatario fue "arbitraria", por lo que recomendaron su libertad y el pago de una indemnización a su favor.

HOY MOVILIZACIÓN POR LA LIBERTAD DE PEDRO CASTILLO

JUSTICIA PARA LOS MARTIRES DEL SUR!

Concentración: 4.00pm Paseo Colon 422 Lima #PedroCastillo #Congreso pic.twitter.com/GXiRmtBQFX — Anahi Durand Guevara (@anahidurandg) July 15, 2026

Izquierda exige liberación pese a condena por rebelión

Tras conocerse el informe el 09 de julio último, la izquierda ha exigido la liberación del expresidente, condenado por el Poder Judicial a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para una rebelión por su intento de golpe de Estado.

En ese sentido, sostienen que al exlíder de Perú Libre no se le respetó el antejuicio político, ni al debido proceso y, además, que no se respetó su derecho a un "juicio justo" desde su detención, el 07 de diciembre del 2022.

Bajo esta consideración, el Segundo Juzgado Constitucional declaró fundado el recurso de habeas corpus formulado por el abogado del exmandatario, Walter Ayala Gonzáles, a fin de que pueda obtener su libertad.

En ese sentido, solicita que se declare nulos todos los actuados procesales contra Castillo Terrones; es decir, la resolución legislativa que declaró su vacancia en el Congreso, las órdenes de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial y la sentencia en primera instancia recibida en noviembre del 2025.

TC sostiene que pronunciamiento no tiene carácter vinculante

El pasado lunes 13 de julio, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez, se pronunció sobre la recomendación del Grupo de Trabajo Detención Arbitraria de la ONU, descartando de plano que el Estado peruano se vea en la obligación de dar con su cumplimiento.

"Bueno, en realidad no tiene un efecto vinculante de forma jurisdiccional como una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en la Corte nos hemos suscrito a la competencia contenciosa", manifestó en "Hablamos Claro".

No obstante, precisó que la ausencia de un carácter vinculante no significa que el informe carezca de importancia para las instituciones del país, debiendo ser analizada antes que pueda ser emitirse cualquier determinación porque el Perú forma parte del Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos.

Diversos sectores políticos mantienen la misma línea, mientras que la línea política de izquierda acusa persecución al expresidente.