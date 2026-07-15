Lambayeque: Capturan a presunto cabecilla vinculado a la organización criminal "Los Pulpos"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Uno de los hombres más buscados por las autoridades terminó tras las rejas. Andy Yofran Quispe Cruz, alias "Andy", señalado por la Policía como líder de 'Los Pepes', una facción vinculada a la organización criminal "Los Pulpos", fue capturado en un operativo en conjunto realizado en Lambayeque.

Operativo fue un éxito

La captura del criminal se llevó a cabo en la intersección de las avenidas A y 2 en el distrito de Pimentel, tras un trabajo de inteligencia coordinado entre efectivos policiales de Trujillo y Chiclayo. Según informó la Policía Nacional, el intervenido tenía una Notificación Roja de Interpol y una orden de captura vigente emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo.

Durante el operativo, los agentes incautaron una pistola con la numeración erradicada, siete municiones, dos teléfonos celulares, S/11.300 en efectivo, 303 dólares, un documento nacional de identidad presuntamente falso y la motocicleta en la que se movilizaba.

Luego de su detención, el criminal fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias por la presunta comisión de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y uso de documento público falso.

Historial del crimen

Según las investigaciones policiales, "Andy" es primo hermano de Jhosson Pulpo, uno de los principales líderes de esta organización llamado "Los Pulpos", actualmente prófugo de la justicia y quien es intensamente buscado por las autoridades.

De acuerdo con las autoridades, Quispe Cruz es investigado por su presunta implicancia en delitos de alta gravedad, como secuestro, extorsión agravada, tentativa de feminicidio y violación sexual.

Además pertenece al grupo delictivo "Los Pepes" que son sindicados de estar detrás del atentado con explosivos perpetrado en la avenida Perú, ataque que causó graves daños en numerosas viviendas y sembró el terror entre los vecinos.

¿De qué manera operan "Los Pulpos"?

Conforme a las investigaciones "Los Pulpos" se originaron en Trujillo durante la década de 1990. Con el paso del tiempo, dejaron de ser una banda dedicada principalmente a los robos para convertirse en una organización criminal cuya actividad se centra en la extorsión, el secuestro y el sicariato.

Su modelo consiste en exigir el pago de cupos o vacunas a comerciantes, empresas de transporte, colegios, negocios y otros emprendedores; cuando las víctimas se niegan a pagar, recurren a amenazas, atentados con explosivos, ataques armados o secuestros para imponer el control territorial.

La captura de alias "Andy" representa un nuevo golpe contra la organización criminal "Los Pulpos". Sin embargo, las autoridades continuaran con las investigaciones y operativos para lograr su completa desarticulación de esta banda criminal.