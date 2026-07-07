Julio Velarde: Continuidad en el BCRP beneficia a empresarios de todo nivel, afirma economista

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Economía

La ratificación de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sigue generando debate. Mientras algunos críticos sostienen que su permanencia solo beneficia a grandes corporaciones, el economista Hans Rothgiesser ofrece un análisis que difiere de esta visión.

En diálogo con Exitosa, el experto precisó que la estabilidad monetaria lograda bajo la gestión de Velarde también impacta directamente en empresarios de todos los niveles, desde panaderos y bodegueros hasta importadores pequeños.

Una moneda estable beneficia a todos los niveles

El especialista subrayó que un Banco Central independiente y efectivo permite mantener el dólar bajo, lo que repercute en toda la cadena económica. Según explicó, un tipo de cambio estable abarata insumos como el trigo para los panaderos y facilita que bodegueros importen productos de países vecinos a precios más accesibles.

Rothgiesser añadió que la estabilidad cambiaria no es un privilegio exclusivo de las grandes empresas, sino un factor que sostiene la economía cotidiana: desde el costo del pan hasta el precio de las galletas importadas.

"Tienen razón, va a beneficiar a los empresarios, pero de todos los niveles: bodegueros y carretilleros también van a salir beneficiados. Un BCR efectivo, con Julio Velarde a la cabeza o alguien que sabe lo que hace, [que sea] independiente y no se deje llevar por pedidos políticos desde Palacio de Gobierno, te permite tener el dólar más bajo, y eso le permite, por ejemplo, a los panaderos tener el trigo más barato para poder vender más pan", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el economista Hans Rothgiesser, señaló que la continuidad de Julio Velarde a la cabeza del Banco Central de Reserva beneficiará a empresario de todo nivel. Indicó que un líder independiente logrará que el dólar esté... pic.twitter.com/f6efK8Noj4 — Exitosa Noticias (@exitosape) July 8, 2026

¿Qué ocurrirá cuando Velarde termine su periodo?

El economista reconoció, sin embargo, que la permanencia de Velarde ha sido extensa y que el país debe comenzar a pensar en su sucesión. La preocupación gira en torno a si habrá alguien capaz de igualar la vara técnica y política que deja Velarde, dado que incluso los políticos son los primeros en acercarse a él para solicitar su continuidad.

Rothgiesser recordó que en los años dos mil el Perú contaba con instituciones sólidas como el BCR, el INDECOPI, la SBS y el MEF, pero que tras el segundo gobierno de Alan García varias de ellas se debilitaron. En ese contexto, la figura de Velarde se consolidó como un referente de estabilidad, lo que explica la insistencia en mantenerlo en el cargo.

La defensa de Rothgiesser aporta un matiz clave: la estabilidad monetaria no es un beneficio exclusivo de las grandes corporaciones, sino un bien público que impacta en toda la economía, desde los pequeños comerciantes hasta los consumidores. La continuidad de Velarde asegura un dólar estable y precios más previsibles, aunque también plantea la necesidad de preparar una transición futura.