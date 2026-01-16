Alerta en verano: ¿En qué regiones hay mayor riesgo de sufrir cáncer de piel por radiación UV extrema?

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El verano 2026 ha comenzado con una advertencia clara: los niveles de radiación ultravioleta (UV) en el Perú alcanzan cifras alarmantes que ponen en riesgo la salud de millones de ciudadanos.

Especialistas advierten que la exposición prolongada al sol sin protección adecuada puede derivar en un incremento de casos de cáncer de piel, una enfermedad que ya registra un crecimiento sostenido en los últimos años.

La situación preocupa porque, según los reportes de instituciones científicas y sanitarias, los índices de radiación UV se ubican en niveles considerados "extremos" por la Organización Mundial de la Salud.

Esto significa que incluso una exposición breve puede causar daños severos en la piel y los ojos, y que el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas aumenta de manera significativa.

Las regiones más afectadas

El informe oficial revela que las regiones con mayor riesgo son Arequipa, Cusco, Puno, Junín y Ayacucho , donde los niveles de radiación superan los 15 puntos en la escala internacional, considerada como el umbral de peligro extremo.

En estas zonas, la combinación de altitud y condiciones climáticas intensifica la exposición solar, convirtiéndolas en focos críticos para la prevención del cáncer de piel.

Recomendaciones de especialistas

Dermatólogos y oncólogos insisten en la necesidad de adoptar medidas de protección diaria: uso de bloqueador solar con factor mayor a 50, ropa ligera pero de manga larga, sombreros de ala ancha y gafas con filtro UV.

Además, recomiendan evitar la exposición directa entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando la radiación alcanza su punto más alto.

Las autoridades sanitarias también han lanzado campañas de concientización en colegios y espacios públicos, recordando que los niños y adolescentes son especialmente vulnerables. La prevención temprana es clave para reducir la incidencia de cáncer de piel en la población futura.

El incremento de casos de cáncer de piel no solo representa un problema de salud pública, sino también un desafío económico para el sistema sanitario. Los tratamientos son costosos y prolongados, lo que genera presión sobre hospitales y familias. Por ello, la prevención se convierte en la estrategia más efectiva para enfrentar esta amenaza.

La radiación UV extrema convierte al verano 2026 en una temporada de alto riesgo para la salud. Con regiones como Arequipa, Cusco, Puno, Junín y Ayacucho en el centro de la alerta, la prevención y el cuidado personal se vuelven indispensables para reducir el impacto del cáncer de piel en el país.