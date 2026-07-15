Retiran reconocida marca de sopa instantánea del mercado por posibles daños en la salud: Esto se sabe

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo producto está en la mira de una autoridad sanitaria: se ordenó el retiro de una reconocida marca de sopa instantánea por posibles daños en la salud. Conoce todos los detalles de esta medida y si cuentas con el insumo en casa.

Retiran tres lotes de sopa instantánea del mercado

Hace unos días se daba a conocer que más de 650 mil bolsas de papas fritas debían ser retiradas por posible riesgo de salmonella y esta vez, se reveló que se ordenó el retiro preventivo de una popular marca de sopa instantánea.

De acuerdo a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), se trataría de la sopa de arvejas deshidratada instantánea libre de gluten, marca La Anónima, peso neto 57,5 gramos, con cinco sobres de 11,5 gramos.

La medida de sacar tres lotes de ese producto se da tras detectar un cambio de carta de garantía de alérgenos en una materia prima cambiando el estatus de libre de soja a "Puede contener derivados de soja".

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Retiro del mercado de tres lotes de Sopa de arvejas deshidratada instantánea marca La Anónima.



La empresa inició el retiro voluntario de tres lotes del producto por no contar con la adecuada declaración de alérgenos.



Más info 👉 https://t.co/juibdsfhS3 pic.twitter.com/tB5y71CQK2 — ANMAT (@ANMATsalud) July 13, 2026

Alerta sanitaria de ANMAT: ¿Cuál es el producto afectado?

La notificación fue realizada por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA), dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y afecta los siguientes lotes: RNPA: 02-734335 Lote 6107 - Vencimiento 17/4/27 - Lote 6113 - Vencimiento 23/4/27 y Lote 6114 - Vencimiento 24/4/27. Elaborado por Del Pack SRL - RNE: 02-033988.

La empresa 'La Anónima' decidió retirar esos lotes tras detectar que en la declaración de alérgenos del producto no se encuentran establecidos los derivados de soja como alérgeno presente o potencialmente presente, con lo cual se incumple con el art. 235 7° del Código Alimentario Argentino.

Dicha omisión puede representar, para la autoridad sanitaria, un riesgo de salud para las personas con alergia a la soja que consuman esa sopa instantánea sin conocer esa posibilidad.

Sopa de arvejas deshidratada instantánea marca La Anónima.

Consejos tras retiro de la sopa instantánea

La ANMAT detalló que, junto a la DIPA, se encuentran coordinando las acciones con todas las autoridades sanitarias del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados del producto mencionado.

En ese marco, recomienda a los consumidores que tengan en su poder alguno de los lotes del producto descripto, se abstengan a consumirlo. La alerta no solo es para Argentina, sino para la ciudadanía en general que pueda haber obtenido esa sopa instantánea quizás como regalo o envío a otro país. Finalmente se da los siguientes consejos:

No consumir el producto.

Verificar el número de lote en el envase.

Comunicarse con la empresa para recibir instrucciones sobre su devolución o reemplazo.

Es así como la ANMAT reveló que se ordenó el retito de tres lotes de la marca de sopas de arvejas deshidratada instantánea de la marca La Anónima por no contar con la adecuada declaración de alérgenos, lo que podría provocar riesgos para la salud de sus consumidores.