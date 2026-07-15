Keiko Fujimori llama a la reconciliación tras recibir credenciales: "Pensar distinto no nos hace enemigos"

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

Durante la ceremonia protocolar en la que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori recibió las credenciales que la nombran presidenta constitucional, a través de su discurso, la mandataria expresó su deseo de reconciliación nacional con diferentes figuras o partidos políticos que piensen diferente a ella.

Keiko Fujimori destaca en su discurso a la reconciliación nacional

La presidenta electa Keiko Fujimori hizo un llamado a la reconciliación nacional y sostuvo que las diferencias políticas no deben convertirse en enfrentamientos. Afirmó que el país debe avanzar priorizando los puntos en común.

"Pensar distintos no nos hace enemigos. La reconciliación nacional no significa olvidar nuestras diferencias, significa aprender a construir sobre aquello que nos une y que ningún gobierno puede sacar adelante al Perú si continúa alimentando la división y el odio". enfatizo la presidenta constitucional.

Asimismo, la hija de Alberto Fujimori llamó a los representantes de otros partidos políticos e incluso a los ciudadanos para que se pueda reforzar las mejoras en el desarrollo del país.

"Convoco a todas las fuerzas políticas democráticas, a los gobiernos regionales, locales, sector privado (...) y a cada ciudadano que quiera aportar al desarrollo del país a unirnos con madurez y convicción", afirmó.

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Reconoció su trayectoria política

Siguiendo esa línea, Keiko Fujimori mencionó que, por medio de su carrera política ha aprendido a lidiar con toda clase de exigencia, incluso a pedir perdón y perdonar.

"A lo largo de mi vida pública he aprendido que hacer política exige fortaleza, humildad y aprender. Aprendí de mis errores y de mis aciertos. (...) He aprendido a pedir perdón y a perdonar", expresó.

Como parte de su discurso, la lideresa enfatizó en que en su gestión busca lograr que se vean favorecidos los sectores que hace mucho tiempo esperan su momento de ser atendidos.

"Nuestro desafío consiste en lograr que los beneficios del crecimiento lleguen especialmente a quienes esperan desde hace demasiado tiempo una oportunidad ¡Ese será el verdadero sentido de la inclusión!", manifestó.

Conversación con figuras políticas en los últimos días

De acuerdo con su discurso, la mandataria electa ha estado reuniéndose con distintos políticos en su oficina los últimos días para llegar a acuerdos que les permita trabajar de manera conjunta en favor del país. Algunos de los convocados han sido: Wolfgang Grozo, César Acuña, Jorge Nieto, Carlos Espá, entre otros.

Finalmente, el llamado de Keiko Fujimori en su discurso marca el inicio de los puntos que va a tener en cuenta para su eventual mandato que se dará por los próximos cinco años, hasta el 2031.