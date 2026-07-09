Otorgarán beneficio económico para transportistas desde el 30 de julio: ¿Cómo adquirir el bono?

09/07/2026 / Exitosa Noticias / Economía

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aprobó el subsidio económico destinado a empresas y transportistas que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto de Urgencia 004-2026, incluyendo contar con autorización vigente para operar desde el 30 de julio. Este consiste en otorgar S/ 4 por cada galón de diésel adquirido por los beneficiarios, medida que busca ser una ayuda financiera para los trabajadores de este gremio, quienes fueron los más afectados por el incremento del precio del combustible en los últimos meses.

Requisitos que debes cumplir para acceder al subsidio

El subsidio está dirigido a transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas o del servicio de transporte público terrestre de mercancías que cumplan con los requisitos fijados en el Decreto de Urgencia 004-2026. Uno de ellos es tener autorización vigente para realizar el servicio, así como contar con la habilitación correspondiente de su vehículo.

Es fundamental que los solicitantes al beneficio cuenten con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), registrado con estado activo y condición de habido. No deberán haber presentado información falsa, adulterada o inexacta durante el proceso de acceso al beneficio. Solo se considerarán las compras de diésel realizadas entre el 29 de mayo y el 29 de julio de 2026.

Además, el bono solo cubrirá la compra de diésel B5 o diésel B20 con un contenido de azufre igual o menor a 50 partes por millón (ppm). Tener en cuenta que, solo si cumplen con los requisitos mencionados, se les otorgará S/ 4 por cada galón adquirido.

Cómo realizar el trámite para solicitar el beneficio

El trámite para acceder al subsidio será de manera virtual. Los interesados que cumplan con los requisitos deberán ingresar a la Plataforma Digital de Subsidio (PDS), implementada por la ATU, y presentar una única solicitud. Estas solo serán válidas si se realizan entre el 30 de julio y el 30 de septiembre del presente año, 2026.

Monto económico solicitado por los beneficiarios solo podrá ser modificado una vez, con la documentación debida que respalde el cambio realizado. Tendrán un plazo de cinco días hábiles posteriores a la primera solicitud presentada, debiendo tener en cuenta que este no podrá exceder el 30 de septiembre de 2026.

Las condiciones que deberán cumplir para ser beneficiarios serán evaluadas y verificadas automáticamente con información de la que disponen instituciones como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Sunat, Osinergmin, los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales, con el objetivo de comprobar la documentación requerida y el registro de los comprobantes electrónicos que acrediten las compras de combustible realizadas.