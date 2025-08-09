RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
¡Atención!

Fiscalía presenta acusación contra exfuncionarios del MTC por el caso Tren Eléctrico

El equipo de fiscales Lava Jato presentó la acusación contra exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por el caso Tren Eléctrico. A los implicados se les acusa de presunto cobro de coimas.

Fiscalía presenta acusación por caso Tren Eléctrico contra exfuncionarios del MT
Fiscalía presenta acusación por caso Tren Eléctrico contra exfuncionarios del MT Difusión

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 09/08/2025

Síguenos en Google News Google News

El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público presentó la acusación fiscal contra exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quienes se desempeñaron en cargos de importancia entre el 2009 y 2011, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado por el caso Tren Eléctrico. 

Acusación por caso Tren Eléctrico

La acusación fue presentada por la fiscal adjunta provincial Meryl Felicitas Huamán Altamirano, contra Raúl Torres, exdirector de Provías Nacional, y Oswaldo Plasencia, exdirector de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE). Ambos son acusados por el presunto delito de colusión. 

Cabe señalar que Plasencia también se desempeñó como asesor del entonces titular del MTC, Enrique Cornejo, quien fue acusado por la Fiscalía por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos agravado, igualmente en el marco del caso Tren Eléctrico.

Tesis fiscal 

La Fiscalía señaló que los hechos están referidos a los procesos de licitación 03-2009 y 01-2011, en referencia a los tramo 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Estos fueron adjudicados al Consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y GyM S. A. 

'El Monstruo': PJ dicta 36 meses de detención domiciliaria contra la madre de Erick Moreno
Lee también

'El Monstruo': PJ dicta 36 meses de detención domiciliaria contra la madre de Erick Moreno

Se sabe que para el primer tramo se suscribió el contratro entre los representantes de la AATE y Provías, quienes son parte de la acusación, y el Consorcio en mención, representado por Jorge Henrique Simoes Barata y José Alejandro Graña Miró Quesada. 

Mientras que para el segundo tramo el contrato se celebró con los los mismos implicados, salvo Graña Miró Qusada, en su lugar el representante era Juan Manuel Lambarri Hierro. Según la investigación fiscal, la empresa Odebrecht habría realizado pagos de coimas en la etapa preliminar, incluso durante el proceso de selección y en la suscripción del contrato. 

Asimismo, se habrían sostenido reuniones de coordinación antes del inicio del proceso de licitación con la participación de funcionarios, entre los que se supone que participaron Raúl Torres y Oswaldo Plasencia, inclusive el entonces presidente de la República. 

Martín Vizcarra: MP "ha actuado con sesgo" en caso de expresidente, asegura su abogado
Lee también

Martín Vizcarra: MP "ha actuado con sesgo" en caso de expresidente, asegura su abogado

La Fiscalía solicita 10 años y seis meses de pena privativa de la libertad para Raúl Torres, mientras que para Oswaldo Plasencia solicita 21 años. La institución dio a conocer que con esta acusación por el caso Tren Eléctrico, son 28 las presentadas por el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial para las respectivas medidas legal. 

Fiscalía acusa a Humberto Abanto y 28 otros implicados por el caso Árbitros de Odebrecht
Lee también

Fiscalía acusa a Humberto Abanto y 28 otros implicados por el caso Árbitros de Odebrecht

Temas relacionados Caso Tren Eléctrico el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Equipo Espacial Lava Jato exfuncionarios Ministerio Público

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA