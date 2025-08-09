Fiscalía presenta acusación contra exfuncionarios del MTC por el caso Tren Eléctrico

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público presentó la acusación fiscal contra exfuncionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quienes se desempeñaron en cargos de importancia entre el 2009 y 2011, por el presunto delito de colusión en agravio del Estado por el caso Tren Eléctrico.

Acusación por caso Tren Eléctrico

La acusación fue presentada por la fiscal adjunta provincial Meryl Felicitas Huamán Altamirano, contra Raúl Torres, exdirector de Provías Nacional, y Oswaldo Plasencia, exdirector de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE). Ambos son acusados por el presunto delito de colusión.

Cabe señalar que Plasencia también se desempeñó como asesor del entonces titular del MTC, Enrique Cornejo, quien fue acusado por la Fiscalía por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos agravado, igualmente en el marco del caso Tren Eléctrico.

Tesis fiscal

La Fiscalía señaló que los hechos están referidos a los procesos de licitación 03-2009 y 01-2011, en referencia a los tramo 1 y 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Estos fueron adjudicados al Consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por la Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú y GyM S. A.

Se sabe que para el primer tramo se suscribió el contratro entre los representantes de la AATE y Provías, quienes son parte de la acusación, y el Consorcio en mención, representado por Jorge Henrique Simoes Barata y José Alejandro Graña Miró Quesada.

Mientras que para el segundo tramo el contrato se celebró con los los mismos implicados, salvo Graña Miró Qusada, en su lugar el representante era Juan Manuel Lambarri Hierro. Según la investigación fiscal, la empresa Odebrecht habría realizado pagos de coimas en la etapa preliminar, incluso durante el proceso de selección y en la suscripción del contrato.

Asimismo, se habrían sostenido reuniones de coordinación antes del inicio del proceso de licitación con la participación de funcionarios, entre los que se supone que participaron Raúl Torres y Oswaldo Plasencia, inclusive el entonces presidente de la República.

La Fiscalía solicita 10 años y seis meses de pena privativa de la libertad para Raúl Torres, mientras que para Oswaldo Plasencia solicita 21 años. La institución dio a conocer que con esta acusación por el caso Tren Eléctrico, son 28 las presentadas por el Equipo Especial Lava Jato ante el Poder Judicial para las respectivas medidas legal.