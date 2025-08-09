Melissa Klug celebra reciente logro académico de su hija Melissa Lobatón con CONMOVEDOR mensaje

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug vuelve a sorprender a sus seguidores y esta vez no por su situación sentimental con Jesús Barco, sino por lanzar un emotivo mensaje para demostrar el orgullo que siente por el reciente logro académico de su hija Melissa Lobatón.

Melissa Lobatón culmina su primera carrera

En los últimos días, el nombre de Melissa Klug volvió a sonar en la farándula local tras ser captada en Huánuco apoyando a Jesús Barco, el padre de su última hija. Incluso, en una entrevista para 'Trome', la popular 'Blanca de Chucuito' sostuvo que no se ha convertido en el FBI para saber sobre las acciones de su pareja, ya que su relación está basada en la confianza.

Tras ello, Melissa Klug aprovechó sus redes sociales, como es de su estilo, para contar a sus seguidores un momento especial que vive su familia. Pues bien, su hija, Melissa Lobatón, fruto de su pasada relación con el exfutbolista peruano Abel Lobatón: ¡terminó su primera carrera a los 23 años!

Según detalló, la joven, la segunda de sus engreídas, se convirtió en toda una profesional al lograr culminar satisfactoriamente su carrera de pastelería. Es más, se animó a compartir la prueba final de Lobatón, que consistía en preparar una torta de buttercream con frambuesas.

"Estoy tan orgullosa de ti mi vida, terminaste tu carrera de pastelería. Ahora sí, vamos por ese sueño", expresó en un inicio la expareja de Abel Lobatón, en su cuenta de Instagram.

Melissa Klug felicita a su hija por su logro

Finalmente, Melissa Klug no desaprovechó la oportunidad por gritar a 'los cuatro vientos' el amor que tiene por Melissa Lobatón, dejando en claro que ella siempre estará para ella y sus demás hermanos velando por su bienestar.

Asimismo, agregó que con este reciente logro se da un paso más para poder "cumplir el sueño" de su hija, aunque no especificó con mayor detalle cuál sería. "Te amo con todo mi ser Melissa Lobatón Klug", se lee en el mensaje compartido en una historia de su red social.

Melissa Klug felicita a Melissa Lobatón por su primera carrera profesional.

Reacción de Melissa Lobatón al mensaje

Como era de esperar, Melissa Lobatón no fue ajena a la muestra de afecto de su madre y decidió responder a su mensaje con una conmovedora frase, que refleja el cariño y consideración que tiene hacia ella por estar siempre presente en su vida.

"Te amo madre, gracias por siempre estar ahí y apoyarme en todo", detalló la joven de 23 años.

De esta manera, Melissa Klug celebró en redes sociales que su hija Melissa Lobatón sea ahora una profesional tras lograr culminar su carrera de pastelería.