Darinka Ramírez arremete contra la madre de Jefferson Farfán, Doña Charo: "No ha sido una abuela presente"

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Darinka Ramírez no solo expresó su molestia porque Jefferson Farfán no asistiera a la segunda conciliación, sino que se animó a arremeter contra la madre del exfutbolista, Doña Charo, asegurando que "no ha sido una abuela presente" para su pequeña hija.

¿Darinka Ramírez contra la madre de Farfán?

El día de ayer, se debió realizar el segundo intento de conciliación entre la 'Foquita' Farfán y Darinka Ramírez; sin embargo, el exseleccionado peruano no se presentó para llegar a un acuerdo por la pensión alimenticia de su última hija.

La influencer sostuvo que la denuncia que le realizó por violencia psicológica habría ahuyentado a Jefferson de reunirse con ella y ver a la menor. Debido a esta situación, Magaly Medina no dudó en comunicarse telefónicamente con Darinka para conocer con mayor detalle su versión.

Sin embargo, durante la conversación, la joven contó que una vez la abogada del exfutbolista intentó que su hija vaya a la casa de Doña Charo sin su compañía, pero ella le puso una condición para hacerlo: ¡"debía llevar el tema psicológico primero"!

Al ser cuestionada por la conductora de 'Magaly TV: La Firme', por no permitir que la 'Foquita' se lleve a la menor donde su abuela paterna, Darinka respondió de forma tajante.

"Yo creo que es una niña muy pequeña para mandársela para allá, no ha sido una abuela presente. Yo la he llevado algunas veces a su casa, pero yo siempre he estado ahí. Sería lo ideal primero el nexo paternal con mi hija, que no lo ha hecho para luego ver el tema de si puede sacarla o no", sentenció.

Magaly cuestiona decisión de Darinka Ramírez

Pese a que Darinka aseguró que su decisión de no dejar que su hija vaya a casa de su familia paterna responden a razones de seguridad y cuidado, Magaly Medina le cuestionó cómo él lograría una cercanía con su criatura si ella es la que decide dónde y cómo.

"No te parece que en aras de que tu hija pueda crecer en un ambiente sano, sin la lejanía de su padre, no se debería de poner condiciones (para que pase tiempo con él). Vamos a llevarla al psicólogo, dime cuánto me vas a pasar", indicó Medina.

Ante ello, la modelo señaló que Farfán "no sabe criar un hijo solo, todo el momento yo he estado presente con mi hija cuando hemos salido cuando la visitaba. Yo estoy pendiente de que lleve terapia psicológica como con sus otros hijos, sería lo ideal y yo también lo estoy llevando porque no soy perfecta"

"Para eso se estaba coordinando el tema de conciliación, no solo dinero, sino para el tema de visitas, porque no la ve más de cuatro meses", sentenció.

Darinka Ramírez advierte a Jefferson Farfán

A la salida del fallido intento de conciliación por ausencia del futbolista también fue abordado el abogado Wilmer Arica, quien lleva el caso de Darinka Ramírez. Aunque respondió con brevedad, confirmó que procederán a demandar al exfutbolista por su negativa a conciliar con su patrocinada.

"Es la segunda invitación, no ha asistido y lo que vamos a hacer es acudir al Poder Judicial. Estamos en un proceso de alimentos", precisó el letrado antes de subir a un vehículo para retirarse.

De esta manera, en el programa de 'Magaly Tv: La Firme', Darinka Ramírez, explicó por qué su hija no puede ir sola a casa del exfutbolista. Según detalló Doña Charo, madre del '10 de la calle' fue una "abuela ausente".