Fonavi: MEF señala que normativa vigente hace inviable la devolución de aportes, ¿por qué?

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, señaló que pretenden "devolver lo que ha determinado el Tribunal Constitucional" al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), pero por problemas normativos se hace inviable.

"La posición es clara: se tiene que devolver lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no se ha pagado a los fonavistas? ¿Es por un tema del MEF? No. Es simplemente porque el marco regulatorio no es el correcto", sostuvo.