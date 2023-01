MEF: Plan "Con Punche Perú" ya tiene aprobadas más del 50% de las medidas

24/01/2023 / Exitosa Noticias / Economía

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, reveló este martes que ya fueron aprobadas más del 50% de las medidas del plan denominado "Con Punche Perú" y resaltó que el bloque de soporte a la economía familiar es el que cuenta con más avance, y está ejecutándose.

"Sabiendo de la situación de los riesgos, decidimos lanzar el Plan 'Con Punche Perú', que tiene tres ejes centrales: dar soporte a las economías de las familias, reactivar las regiones y reactivar los sectores más afectados, principalmente turismo y agricultura", precisó el ministro.

De igual manera, afirmó que "la buena noticia" es que dicho plan económico es el de "más rápida ejecución", ello en comparación con los que fueron anunciados anteriormente durante los últimos 20 años.

Economía de las familias

En el caso del primer eje central de "Con Punche Perú", que está enfocado a la reactivación de la economía familiar, Contreras Miranda indicó que el 100% de las medidas fueron aprobadas, teniendo un impacto de S/ 1,200 millones de soles que generarán sean beneficiados más de 1.7 millones de ciudadanos peruanos.

"Son medidas en ejecución, porque algunos ya están recibiendo su bono, también ya salió el presupuesto para las ollas comunes y para la masificación del gas, y en diciembre los funcionarios públicos recibieron el aguinaldo extraordinario", añadió.

Reactivar las regiones

El titular del MEF también señaló que se ha avanzado considerablemente en el bloque relacionado a la reactivación de las regiones, puesto que la mayor parte de las medidas ya cuentan con aprobación.

"Cuando hablamos del Plan 'Con Punche Perú' pusimos énfasis que era un plan de recuperación rápida, pero algunos lo interpretaron como medidas cortoplacistas, lo cual no es cierto, porque tiene muchos componentes de mediano y largo plazo que tendrán impacto y harán la diferencia", puntualizó.

Además, dijo que ya se reactivó el "acompañamiento extraordinario a los nuevos equipos, ya está en marcha el proceso de contratación de los servidores públicos de alto rendimiento, lo cual generará una diferencia en la manera como las regiones empezarán a utilizar su presupuesto" y se está reactivando el "equipo especializado en seguimiento de las inversiones".

Según informó el ministro de Economía y Finanzas, las medidas incluidas en este eje tendrían un costo de 3,100 millones e impactarían de manera importante en la manera en que se reactivarán las regiones del país.

Así mismo, anunció que algunas medidas estarán contenidas en un proyecto de ley de crédito suplementario que enviarán al Congreso de la República para que pueda ser atendido con prioridad.

"No han sido consideradas en los Decretos de Urgencia, porque no queremos usar la Reserva de Contingencia, sino financiarlo con los saldos del presupuesto no ejecutado", añadió.

Reactivar sectores más afectados

Finalmente, Alex Contreras destacó que ya se aprobaron aquellas medidas que son consideradas "las más importantes" para la reactivación de los sectores más afectados.

"Tenemos la ampliación de vigencia de los programas crediticios, así como la liberación de cuentas de las detracciones, que están teniendo un impacto importante en la recuperación de la actividad económica", detalló.