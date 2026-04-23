Fiscalía inspeccionó almacén de la ONPE en Lurín para verificar cumplimiento legal de JNE

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de la crisis político-electoral, agentes del Ministerio Público acudieron al almacén de la ONPE en Lurín este jueves 23 de abril para realizar una inspección con el fin de verificar el correcto manejo del material electoral por parte de la entidad y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Fiscalía realiza diligencias en almacén de la ONPE

Un día antes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales terminó de procesar el 100% de las actas para la fórmula presidencial, con lo cual los Jurados Electorales Especiales (JEE) quedaban a la espera de la llegada de más de 5 mil actas observadas para cerrar definitivamente el cómputo del total de las contabilizadas.

En tanto, la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur continúa las diligencias en el almacén de la entidad. Según informó mediante su cuenta oficial, la visita buscó verificar el cumplimiento legal de las funciones que le corresponden al JNE y la ONPE dentro del "proceso de identificación y recopilación del material electoral".

Durante la inspección, que contó con la participación de representantes del JNE, se verifica el estado de las actas, cédulas y demás material almacenado, con enfoque en la cadena de custodia y el cumplimiento de los protocolos de inventario.

Esta diligencia corresponde a las investigaciones abiertas por la Fiscalía tras las denuncias de pérdida y hallazgo irregular de cuatro cajas con actas electorales en plena calle el pasado 16 de abril, tras unas elecciones marcadas por graves fallas logísticas que dejaron sin voto a miles de electores.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur realiza diligencias en el almacén de la @ONPE_oficial, ubicado en Lurín, a fin de constatar el cumplimiento de las funciones que corresponden por ley al personal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de... pic.twitter.com/GiJVbBPdEP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 23, 2026

JNE alerta que más de 30 mil actas observadas aun no llegan a JEE

Según informó el JNE el pasado 21 de abril, los Jurados Electorales Especiales, encargados de evaluar las actas observadas, habían resuelto un total de 33,624 ya remitidas a esa fecha. Sin embargo, reveló que aun hay 30,000 de actas adicionales pendientes de entrega.

"El envío es indispensable para la culminación del cómputo electoral. Para concluir dicho proceso, es imprescindible que la totalidad de las actas observadas sean remitidas a fin de resolver conforme a la ley", precisó la entidad.

En su condición de última instancia en materia electoral, indicó que no cuenta con los ejemplares de las actas electorales que le corresponden, que resultan necesarios "para efectuar el cotejo respectivo ante eventuales recursos de apelación".

Por ello, la institución exigió a la ONPE remitir, de forma inmediata y con carácter de urgencia, el total de las actas observadas y de los ejemplares que correspondan.

La Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Sur inspeccionó el almacén de la ONPE este jueves para verificar el manejo del material electoral por su parte y del JNE.