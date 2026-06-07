INPE descarta acto proselitista y autorización especial a Roberto Sánchez tras presencia en penal de Barbadillo

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Roberto Sánchez, candidato a la presidencia de la República en esta segunda vuelta electoral, sorprendió a más de una al recibir los resultados del boca de urna al interior del penal de Barbadillo en Ate. Según indicó previamente, su intención era estar junto al expresidente Pedro Castillo al momento que se emitiera el popular flash electoral.

INPE descarta acto proselitista y autorización especial

Debido a esta situación, el Instituto Nacional Penitenciario emitió un comunicado brindando detalles de la presencia del aspirante el sillón de Pizarro al interior de este centro penitenciario. Según precisaron, no existió ningún tipo de trato especial hacia el exministro ya que se le permitió el ingreso gracias a su condición de congresista.

Además, el organismo encargado de la seguridad de los penales en los país aclaró que Roberto Sánchez ingresó al penal completamente solo y sin la presencia de ninguno de los integrantes de su delegación oficial.

"⁠El INPE no otorgó autorización especial, beneficio, privilegio ni tratamiento excepcional. Se aplicó el procedimiento regular previsto para el ingreso de un congresista, bajo las medidas de identificación, control y seguridad correspondientes. El congresista Roberto Sánchez ingresó solo al establecimiento penitenciario; no se le permitió el ingreso acompañado de una comitiva", indicaron.

INPE se pronuncia tras presencia de Roberto Sánchez en Barbadillo.

Seguidamente, el INPE descartó de manera categórica que existiera un acto proselitista durante la presencia de Roberto Sánchez al interior de Barbadillo. Seguidamente, indicaron que será el propio Congreso quienes deberán calificar si la visita del candidato a este penal fue irregular o apegada a la ley.

"⁠El INPE no autorizó ni facilitó ningún acto proselitista dentro del establecimiento penitenciario. Su actuación se limitó a aplicar el régimen legal de ingreso correspondiente y a resguardar las reglas de seguridad penitenciaria. Si alguna autoridad considera que el congresista Roberto Sánchez habría actuado fuera de sus funciones, dicha evaluación corresponde al Congreso de la República o a las autoridades legalmente competentes", añadieron.

INPE aplicó normativa vigente

Por último, el organismo agregó que cumplieron estrictamente la normativa vigente y señalaron que no puede ser rechazada bajo ninguna premisa por respeto de la separación de poderes.

"El INPE no puede restringir, por decisión propia, una atribución reconocida por una norma vigente a un miembro de otro poder del Estado, pues ello excedería sus competencias legales y afectaría el principio de separación de poderes", sentenció.

De esta manera, el INPE señaló que no brindó autorización especial ni permitió un acto proselitista durante la presencia de Roberto Sánchez al interior del penal de Barbadillo.