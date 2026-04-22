ONPE terminó de procesar todas las actas presidenciales de las Elecciones 2026

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

A 10 días de la jornada electoral del 12 de abril, la ONPE ha terminado de procesar el 100% de las actas para la fórmula presidencial, con más de 5 mil observadas y aun pendientes de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Aun quedan más de 5 mil actas observadas

Este miércoles 22 de abril, a las 7:20 p.m., la ONPE completó el procesamiento de estas actas. Con el 94.452% ya contabilizado, Roberto Sánchez se posiciona en el segundo lugar, con 20,552 votos de ventaja sobre Rafael López Aliaga.

"Del total de estas actas, un 5.547% corresponde a las observadas, las cuales serán contabilizadas tras la resolución del JEE", precisó la ONPE.

En adelante, el JEE queda a la espera de la llegada de las 5,147 actas observadas durante el escrutinio, para poder cerrar definitivamente el cómputo de todas las actas contabilizadas.

De esta forma, aun no está definido qué candidato acompañará a Keiko Fujimori en disputa por la Presidencia de cara a la segunda vuelta electoral, ya que aun existe posibilidad de que López Aliaga supere a Sánchez.

Esto se debe a que, si en las 5,147 actas pendientes el candidato de Renovación Popular obtiene un porcentaje significativamente más alto de votos que el líder de Juntos por el Perú, podría revertir la diferencia que los separa.

📢 A las 19:20:05 horas, alcanzamos el 100 % de actas procesadas para fórmula presidencial, en el marco de las #EG2026.



De ese total, un 5.574 % corresponde a actas observadas y se contabilizarán tras la resolución del JEE. 🗳️



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JNE alerta que más de 30 mil actas observadas aun no llegan a JEE

Según informó el JNE un día antes, los Jurados Electorales Especiales, encargados de evaluar las actas observadas, habían resuelto un total de 33,624 ya remitidas al 21 de abril. Sin embargo, aun hay 30,000 de actas adicionales pendientes de entrega hasta esa fecha.

"El envío es indispensable para la culminación del cómputo electoral. Para concluir dicho proceso, es imprescindible que la totalidad de las actas observadas sean remitidas a fin de resolver conforme a la ley", precisó la entidad.

En su condición de última instancia en materia electoral, indicó que no cuenta con los ejemplares de las actas electorales que le corresponden, que resultan necesarios "para efectuar el cotejo respectivo ante eventuales recursos de apelación".

Por ello, la institución exigió a la ONPE remitir, de forma inmediata y con carácter de urgencia, el total de las actas observadas y de los ejemplares que correspondan.

La ONPE ha alcanzado el 100% de las actas procesadas para la fórmula presidencial este miércoles 22 de abril.