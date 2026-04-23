Fuerza Popular respetará decisión del JNE sobre eventuales elecciones complementarias, afirma Luis Galarreta

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato a la primera vicepresidencia de la república por Fuerza Popular, Luis Galarreta, indicó que su partido respetará la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la posibilidad de que pueda llevarse a cabo unas eventuales elecciones complementarias en favor de la ciudadanía que no ha podido hacer prevalecer su derecho al sufragio debido al caos electoral suscitado desde el 12 de abril.

(Noticia en desarrollo...)