Roberto Sánchez responde a primeros resultados de las encuestadoras: "Un boca de urna no elige presidentes. Los votos sí"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras revelarse los primeros resultados a boca de urna de las encuestadoras, en el marco de la segunda vuelta presidencial, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, se pronunció esta tarde, mostrando su confianza en poder superar en los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a su contendora, Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular).

Como se recuerda, IPSOS reveló para Latina TV, que la lideresa de Fuerza Popular obtuvo un 50.7 %, mientras que, Roberto Sánchez un 49.3 %. Por su parte, Datum arrojó como resultado un 50.53 % y 49.47 % a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, respectivamente.

"Esperemos con serenidad y victoria el conteo oficial de cada acta"

A través de sus cuentas oficiales, el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno dejó en claro que esperará los resultados oficiales de la ONPE, dejando a un lado los preliminares de los encuestadoras de opinión, y que cada voto será fundamental en su intención de hacerse ganador de la contienda electoral de este domingo 7 de junio.

"'Un boca de urna' no elige presidentes. Los votos sí. Esperemos con serenidad y victoria el conteo oficial de cada acta en todo el Perú y en el exterior. Gracias a quienes participaron de esta jornada democrática. Cada voto cuenta. Cada acta cuenta. Cada peruano cuenta. Máxima coordinación con nuestros personeros del Perú y del exterior", escribió.

"Un boca de urna" no elige presidentes. Los votos sí.



Esperemos con serenidad y victoria el conteo oficial de CADA ACTA en todo el Perú y en el exterior.



Gracias a quienes participaron de esta jornada democrática.



Cada voto cuenta. Cada acta cuenta. Cada peruano cuenta. 🇵🇪... pic.twitter.com/eXdVpJ2kJZ — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) June 8, 2026

El candidato presidencial de Juntos por el Perú tomó como referencia los dos últimos bocas de urnas donde en ambos casos arrojó un virtual triunfo de Keiko Fujimori sobre Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo en 2016 y 2021, respectivamente, situación que le terminó siendo desfavorable en los resultados oficiales que terminaría reportando la ONPE.

¿Cómo saber los primeros resultados de la ONPE?

Pasada las 6:00 p. m. de este domingo 7 de junio, la ONPE habilitó su plataforma de resultados en tiempo real de la segunda vuelta presidencial 2026, donde los ciudadanos del Perú y de todas partes del mundo podrán ir monitoreando los avances de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en el marco de la decisiva jornada democrática.

Para ingresar al portal habilitado por la ONPE deben ingresar al siguiente enlace. Es importante mencionar que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio.

Vale destacar que, tras revelarse los resultados a boca de urna de ambas encuestadoras, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, anunció, a través de un pronunciamiento a los medios de comunicación, que el primer avance oficial de su entidad será dado a conocer a las 9:30 p. m.

La ciudadanía se mantiene a la expectativa de lo que vaya a mostrar la ONPE en el transcurso de la noche. Ambos candidatos manifestaron en la previa que respetarán los voluntad popular sin cuestionamiento alguno.