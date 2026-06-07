Roberto Sánchez agradece respaldo ciudadano y exhorta a respetar los resultados en segunda vuelta

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En medio de la tensión por los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, envió un mensaje de agradecimiento a sus simpatizantes y pidió respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

Con un escenario de empate técnico reflejado en las proyecciones, el aspirante a la presidencia subrayó que el país atraviesa una etapa decisiva en la defensa del voto y que corresponde esperar con serenidad el conteo oficial de la ONPE.

Mensaje de agradecimiento

Sánchez destacó que el respaldo recibido por su candidatura constituye un mandato ciudadano que debe ser protegido durante el conteo y escrutinio de los votos.

"Vamos a dedicarnos a lo importante, y hoy lo importante es este respaldo contundente que el pueblo ha dado a Juntos por el Perú. Hagamos el máximo esfuerzo para que se respete y se contabilice la voluntad popular", expresó.

El candidato insistió en que cualquier observación o denuncia debe ser evaluada con evidencias y dentro del marco institucional, evitando especulaciones que puedan generar incertidumbre. Saludó las aclaraciones de las autoridades electorales y pidió a los medios de comunicación actuar con responsabilidad para preservar la confianza en el proceso democrático.

Transparencia y vigilancia

Recordó que su organización convocó desde el inicio a observadores internacionales y promovió la vigilancia ciudadana, con el objetivo de garantizar que los comicios se desarrollen con transparencia e imparcialidad.

"El pueblo ya se expresó en las urnas. Ahora corresponde esperar con serenidad, respetar el proceso y permitir que las autoridades electorales concluyan el conteo oficial", manifestó.

Roberto Sánchez

Compromiso democrático

Sánchez reafirmó su compromiso con la democracia y con el respeto irrestricto a los resultados oficiales. Señaló que mantiene plena confianza en que el escrutinio reflejará fielmente la decisión de los peruanos y convocó a las fuerzas de su coalición a mantenerse vigilantes.

"Estamos convencidos del respaldo popular para recuperar la democracia. Con responsabilidad y respeto a las instituciones, esperaremos que se conozca la voluntad definitiva del pueblo peruano", concluyó.

Las palabras de Sánchez se producen luego de que los resultados a boca de urna mostraran una ligera ventaja de Keiko Fujimori, pero sin definición oficial. Tanto Fujimori como Sánchez han declarado en entrevistas recientes que respetarán los resultados finales, buscando transmitir tranquilidad en un proceso de alta tensión.

El llamado de Roberto Sánchez a respetar la voluntad popular busca reforzar la confianza en las instituciones y en la transparencia del proceso electoral. En un país marcado por la polarización, su mensaje apunta a consolidar la idea de que la democracia se defiende no solo en las urnas, sino también en el respeto a los resultados oficiales.