Magaly ignora las burlas de Farfán y afirma que le parece un ser despreciable: "El que ríe último, ríe mejor"

07/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a encender la polémica con Jefferson Farfán al responder a las recientes declaraciones que el exfutbolista realizó en su pódcast. Lejos de omitir sus comentarios, la conductora de televisión rechazó las burlas del exseleccionado peruano y dejó clara la opinión que tiene sobre él, generando una nueva ola de comentarios entre sus seguidores y detractores.

La figura de ATV fue consultada sobre las referencias que Farfán hizo en torno al proceso judicial que ambos mantienen desde hace varios años. Aunque evitó profundizar en los detalles del conflicto, recordó que todavía existe una apelación pendiente de resolución y sostuvo que continúa esperando una respuesta de las autoridades correspondientes para conocer el desenlace del caso.

"Ese es bien antiguo, todo en esta vida se paga, él sabrá por qué hará esos juicios... yo tengo una apelación en espera , porque siento que en ese juicio se violó mi defensa, entonces hemos presentado una queja, estoy en espera de la resolución... han cambiado varios jueces y aún no tengo una respuesta", declaró a la salida de su local de votación.

Magaly califica de "despreciable" a Farfán

Antes de referirse directamente al exjugador, Medina compartió una reflexión sobre la situación que atraviesa el país. La periodista expresó su preocupación por los problemas de inseguridad que afectan a los ciudadanos y señaló la importancia de elegir autoridades capaces de responder a las necesidades de la población en los próximos años.

"A veces votamos por ignorancia y mira cómo estamos los últimos años... creo que ya es hora de que tengamos finalmente un presidente que responda antes las del país... ya es hora de salir de tanta inseguridad, tanta matanza", indicó.

Cuando se le preguntó por los comentarios en los que Farfán se habría burlado de la sentencia judicial en su contra, la conductora respondió con firmeza. Además de defender su derecho a expresar opiniones y críticas sobre personajes públicos, dejó entrever que no tiene intención de cambiar su postura frente al exdeportista, pese a los enfrentamientos que ambos han protagonizado.

Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Magaly Medina expresó la opinión personal que mantiene sobre Jefferson Farfán. La conductora calificó al exfutbolista como una persona despreciable y aseguró que no desea seguir hablando de él.

"Que se burle lo que quiera, yo seguiré criticándolo cuántas veces me parezca, (El que se ríe último, ríe mejor), siempre es así en la vida (...) Yo no quiero hablar de Farfán de verdad, me parece un ser despreciable, no quiero hablar, esa es mi opinión", sentenció.

Es así que, la nueva confrontación entre Magaly Medina y Jefferson Farfán demuestra que las diferencias entre ambos siguen lejos de terminar. Mientras el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva, las declaraciones cruzadas mantienen vivo un enfrentamiento mediático que genera interés público y alimenta el debate sobre los límites entre la crítica y los conflictos personales.