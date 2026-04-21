Elecciones 2026: Más de 30 mil actas observadas aun no llegan a los JEE, alerta el JNE a la ONPE

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Con el conteo de votos al 94% de los resultados de Elecciones 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que los Jurados Electorales Especiales (JEE) aun no han recibido todas las actas observadas, generando importantes retrasos en el desarrollo del escrutinio.

Exhorta a la ONPE a remitir actas observadas con urgencia

Mediante un comunicado, la máxima autoridad electoral informó sobre esta situación pese a las reiteradas comunicaciones con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, cuyas Oficinas Descentralizadas (ODPE) se encuentran custodiando estas actas.

Según el JNE, los Jurados Electorales Especiales, encargados de evaluar las actas observadas, han resuelto un total de 33,624 ya remitidas. Sin embargo, aun hay 30,000 de actas adicionales pendientes de entrega.

"El envío es indispensable para la culminación del cómputo electoral. Para concluir dicho proceso, es imprescindible que la totalidad de las actas observadas sean remitidas a fin de resolver conforme a la ley", precisó la entidad.

Ante esta falta de entrega por parte de la ONPE, que viene siendo cuestionada por las irregularidades durante los comicios, el JNE alertó sobre retrasos que afectan tanto el cumplimiento del cronograma electoral como el ejercicio de su propia función.

Comunicado del JNE | #EG2026

Hasta la fecha los Jurados Electorales Especiales no han recibido la totalidad de las actas observadas pese a los requerimientos realizados a la ONPE. pic.twitter.com/Lbl6TLQDjO — JNE Perú (@JNE_Peru) April 22, 2026

En su condición de última instancia en materia electoral, el JNE indicó que tampoco cuenta con los ejemplares de las actas electorales que le corresponden, que resultan necesarios "para efectuar el cotejo respectivo ante eventuales recursos de apelación".

Por ello, la institución exigió a la ONPE remitir, de forma inmediata y con carácter de urgencia, el total de las actas observadas y de los ejemplares que correspondan.

"A fin de garantizar la continuidad del proceso electoral, así como la transparencia, legalidad y oportunidad en la proclamación de los resultados", agregó el JNE.

Bernardo Pachas asume como jefe interino de la ONPE

Este 21 de abril, la ONPE confirmó la salida definitiva de su titular, Piero Corvetto, luego de que el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acepta su renuncia en pleno proceso electoral. La vacancia se formalizó mediante la Resolución n.° 119-2026.

"De acuerdo a lo establecido por el artículo 15 de la Ley Orgánica de la ONPE, si el cargo de jefe queda vacante durante un proceso electoral, asume como jefe interino el funcionario de jerarquía inmediatamente inferior que, en este caso, es el actual gerente general, Bernardo Juan Pachas Serrano", precisó el documento.

Con ello, Bernardo Juan Pachas Serrano asume la responsabilidad de conducir al organismo con miras a la segunda vuelta electoral.

El JNE advirtió que los Jurados Electorales Especiales aun no reciben todas las actas observadas de las Elecciones 2026.