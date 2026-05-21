No existe ley que impida grabar el escrutinio, según jefe de personeros de Fuerza Popular

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, defendió su propuesta alcanzada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de que el conteo de votos en las mesas de sufragio pueda ser grabado y transmitido en vivo por su militancia acreditada para la segunda vuelta presidencial.

Como se recuerda, en las últimas horas, el representante del partido político de la candidata presidencial Keiko Fujimori Higuchi, planteó que sus personeros denominados "Defensores del Perú", filmen el escrutinio para "devolverle la confianza a los peruanos", frente a un hipotético "fraude electoral" que pueda perjudicarles.

Vacío legal permitiría a Fuerza Popular grabar el conteo de votos

En entrevista para el programa "Informamos y Opinamos", Dyer sostuvo que la iniciativa debería ser aceptada por los organismos electorales, debido a que no existe ley que impida grabar el escrutinio. Amparándose en tal vacío legal, todavía se mantienen "a la espera" de los escritos presentados ante la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Lo único lo que vamos a filmar por si acaso, es el momento en que el presidente de mesa levanta el voto, lo enseña a ambos personeros, y uno va anotando. Y en ese momento, si hay un personero digital que también se ha inscrito puede hacer en ese momento un streaming o un live, en buena hora", indicó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, manifestó que todavía no tienen una respuesta oficial con respecto a la solicitud para filmar el escrutinio. Precisó que no hay ninguna ley que los personeros lo puedan... pic.twitter.com/6LecL5Kcuf — Exitosa Noticias (@exitosape) May 22, 2026

En ese sentido, precisó que el acto no se aplicará en el momento de la votación. Además, de que les exigirá a sus personeros a que se retiren del local de votación con el acta de escrutinio física para cotejar sus resultados con el que va mostrando la ONPE.

En el marco del lanzamiento de los "Defensores del Perú", Fuerza Popular indicó que esperan reclutar a más de 100 000 personas para cubrir todas las mesas de votación en el país, incluso en zonas remotas.

ONPE agenda reunión con personeros legales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

La ONPE comunicó que este viernes 22 de mayo sostendrá una reunión técnica con los personeros legales de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú. De acuerdo a lo señalado en sus plataformas oficiales, el encuentro estaba previsto a realizarse este jueves 21 de mayo; no obstante, fue reprogramado para las 10:00 a. m. de mañana.

Según lo señalado por el organismo electoral que preside interinamente Bernardo Pachas, el objetivo de la reunión es informar a las organizaciones que encabezan Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, las "acciones y medidas implementadas" para la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio.

Durante la jornada, el equipo técnico de la ONPE absolverá las inquietudes o dudas de los personeros, respecto al desarrollo de la jornada electoral, en el marco de su política de transparencia con ambos partidos políticos y la ciudadanía.

Desde la ONPE continúan con el cumplimiento del proceso electoral, quedando todo conforme para la realización de la segunda vuelta presidencial con total transparencia.