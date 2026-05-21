Miembros de mesa repiten en segunda vuelta electoral: ¿Habrá nueva capacitación para jornada del 7 de junio?

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el distrito de Independencia, Pedro Salazar, informó en Exitosa, que los miembros de mesa de la primera vuelta continuarán en la siguiente jornada. Además, anunció si es que volverán a recibir capacitación para cumplir con su función el 7 de junio.

Miembros de mesa serán los mismos para segunda vuelta

Todo va quedando listo para la segunda vuelta electoral. En ese marco, la ONPE confirmó que los ciudadanos designados como miembros de mesa en las Elecciones 2026 del pasado 12 de abril volverán a cumplir esa función en el comicio programado para el domingo 7 de junio donde la ciudadanía deberá elegir entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para la Presidencia del Perú.

Para brindar mayores detalles sobre esta importante jornada electoral, el jefe de la ONPE en Independencia, Pedro Salazar, se comunicó con el programa 'Hablemos Claro'. Durante el diálogo, ratificó que los ciudadanos seleccionados como miembros de mesa en la primera vuelta deberán cumplir la misma función de manera obligatoria. Esta disposición alcanza tanto a los tres miembros titulares como a los seis suplentes de cada mesa.

"Sí. Los miembros de mesa seleccionados en primera vuelta son los que concurren de forma obligatoria para la segunda elección presidencial", precisó en diálogo con Nicolás Lúcar.

Elecciones 2026: ¿Miembros de mesa recibirán nueva capacitación?

Asimismo, Pedro Salazar precisó que el horario para que los miembros de mesa cumplan con su compromiso en estos nuevos comicios del 7 de junio también será el mismo: deberán estar presentes en sus respectivos locales de votación desde las 6:00 a.m. para instalar las mesas y recibir a los electores desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., momento en el cual se dará inicio con el escrutinio.

El jefe de la ONPE en Independencia también reveló en Exitosa que los miembros de mesa recibirán jornadas de capacitación presenciales y virtuales.

"A partir del sábado 23 de mayo se activan las jornadas de capacitación presenciales y virtuales. Presencial en las sedes distritales de la misma oficinas de la ODPE con una jornada de capacitación el 31 de mayo de forma masiva. (...) De manera personalizada y de acercamiento a todos los miembros de mesa, asegurando de que su capacitación sea acorde a lo solicitado", precisó.

Beneficios para miembros de mesa en segunda vuelta el 7 de junio

Finalmente, el jefe de la ONPE en el distrito de Independencia, precisó que en esta segunda vuelta electoral programado para el 7 de junio, los miembros de mesa tendrán beneficios por cumplir con su labor en los comicios:

Compensación económica: Un pago de 165 soles, equivalente al 3% de la UIT. Los miembros deben registrarse para elegir entre depósito en cuenta, billetera digital o cobro presencial en el Banco de la Nación presentando solo su DNI.

Un pago de equivalente al 3% de la UIT. Los miembros deben registrarse para elegir entre depósito en cuenta, billetera digital o cobro presencial en el presentando Descanso laboral : Quienes cumplan con su deber cívico y se hallan capacitado, recibirán un certificado que otorga un día de descanso remunerado no compensable.

: Quienes cumplan con su deber cívico y se hallan capacitado, recibirán un certificado que otorga Alimentación: Entrega de un paquete de refrigerio durante la jornada, que "será entregado al promediar al mediodía de la jornada electoral".

De esa manera, la ONPE insta a los ciudadanos consultar su local de votación y ubicación de mesa para la segunda vuelta electoral. En ese marco, en Exitosa, Pedro Salazar, precisó que los miembros de mesa serán los mismos de la primera vuelta y deberán ser capacitados una vez más.