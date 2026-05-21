JNJ: Solo dos postulantes aprobaron la evaluación de conocimiento para la jefatura de la ONPE

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) hizo público este jueves 21 de mayo, los nombres de los candidatos que aprobaron la evaluación de conocimientos del concurso público para la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En ese sentido, el organismo autónomo reveló que, Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo (88 puntos) y Amparo Ortega Campana (74 puntos), son los candidatos finalistas a presidir la institución que interinamente recae sobre Bernardo Pachas, tras la renuncia de Piero Corvetto, en abril último.

Resultados finales son inimpugnables

En cumplimiento del cronograma establecido en las bases de la convocatoria N.º 001-2026-SN-JNJ, esta mañana se desarrolló la jornada que tuvo una duración de dos horas, bajo la presencia de un fiscal de prevención del delito y una notaria pública.

En ese sentido, los siete aspirantes que participaron del acto, respondieron una serie de preguntas relacionadas a la organización del Estado y regímenes políticos, legislación electoral y de organizaciones políticas, ejecución de procesos electorales, gobierno de organizaciones y/o gestión pública, ética pública y administración e informática.

Tras la revisión de pruebas por parte del Pleno del JNJ, la entidad que preside María Teresa Cabrera Vega hizo público los resultados finales, los cuales son de materia inimpugnable.

📌 Comunicamos el detalle de los postulantes que no aprobaron el examen de conocimientos del concurso público para la selección y nombramiento del jefe de la ONPE. pic.twitter.com/ubFI8VkSuz — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) May 21, 2026

Lo que sigue del proceso

Siguiendo con el cronograma de la convocatoria, el siguiente paso es la evaluación curricular de Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana, prevista a desarrollarse del 22 al 26 de mayo de 2026.

Asimismo, la publicación de resultados de la evaluación curricular será el 29 de mayo de 2026, la interposición de recurso de reconsideración será del 1 al 3 de junio, los resultados de los mismos será hecho público el 8 de junio, y la publicación de relación de postulantes aptos será ese mismo día.

Del mismo modo, la presentación del Plan de Trabajo está prevista del 9 al 11 de junio, la sustentación en orden alfabético será el 16 de junio y publicación de los resultados y de la nómina de aptos para la siguiente etapa será el mismo día en mención.

El 16 de junio también se tiene agendada la publicación del cronograma de entrevistas y del currículum vitae de los postulantes. Es importante recordar que, la juramentación del nuevo titular de la ONPE está programado para el 3 de julio.

Desde la JNJ afirman que el proceso de selección y nombramiento son de carácter transparentes, riguroso y meritocrático, conforme al mandato constitucional.