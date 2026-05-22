Elecciones: ONPE traslada mesas de votación de parques de Lima a instituciones educativas para la segunda vuelta

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En una medida excepcional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto que las mesas de votación que funcionaron en espacios abiertos de Lima Metropolitana serán reubicada a instituciones educativas.

El organismo electoral afirma que esta disposición se lleva a cabo a sugerencia de las Fuerzas Armadas del Perú (FAP) con el objetivo de que la segunda vuelta presidencial del 7 de junio se desarrolle en mejores condiciones de seguridad.

ONPE reubica mesas de votación en espacios abiertos

Según indica la ONPE, en los distritos de Jesús María, Lince y Miraflores se tuvo que acondicionar 10 espacios abiertos con carpas, toldos y baños portátiles para que estos funcionen como locales de votación de las Elecciones Generales 2026. La medida fue adoptada porque no se disponía con suficientes locales debidamente cercados y techados.

Sin embargo, esta mañana, la ONPE ha anunciado que se ha decidido trasladar las 136 mesas de sufragio ubicadas en dichos espacios hacia instituciones educativas de las mismas jurisdicciones. Se trata de una medida excepcional puesto que cuando se organiza una segunda vuelta se asignan los mismos locales de votación.

Mesas de votación reubicadas en Jesús María, Lince y Miraflores

Si te tocó votar en un espacio abierto ubicado en uno de estos tres distritos, toma en cuenta la siguiente información:

Jesús María

Si votaste en: Parque Cáceres (Av. Cuba Cdra. 6), ahora sufragarás en: IEP Saco Oliveros (Av. Cuba 531- 543)

Lince

Si sufragaste en: Parque Gran Mariscal Ramón Castilla (Jr. Joaquín Bernal Cuadra 7), ahora votarás en: CE Parroquial Santa Rosa de Lima (Calle Almirante Guisse 2150)

(Jr. Joaquín Bernal Cuadra 7), ahora votarás en: (Calle Almirante Guisse 2150) Si votaste en: Parque del Bombero (Av. César Canevaro 1400), ahora sufragarás en: IE 1057 José Baquijano y Carrillo (Jr. Manuel Gómez 651)

(Av. César Canevaro 1400), ahora sufragarás en: (Jr. Manuel Gómez 651) Si sufragaste en: Parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo (Av. Juan Pardo de Zela 500) ahora te corresponde en: IE 1059 María Inmaculada (Av. Militar 1862)

(Av. Juan Pardo de Zela 500) ahora te corresponde en: (Av. Militar 1862) Si votaste en: Parque Santos Dumont (Calle Los Tulipanes 200), ahora te tocará en: IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio (Av. Prol. Iquitos 2139)

Miraflores

Si votaste en: Boulevard Tarata (Av. José Larco Cdra. 6), ahora deberás ir a: IE 7003 Manuel Fernando Bonilla (Calle Manuel Bonilla 282)

(Av. José Larco Cdra. 6), ahora deberás ir a: (Calle Manuel Bonilla 282) Si sufragaste en: Parque Miguel Grau (Malecón de la Marina s/n), ahora te toca en: IE 7008 Scipión E. Llona (Calle Enrique Palacios s/n)

(Malecón de la Marina s/n), ahora te toca en: (Calle Enrique Palacios s/n) Si votaste en: Parque Tradiciones Peruanas (Av. Casimiro Ulloa s/n), ahora sufragarás en: IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

(Av. Casimiro Ulloa s/n), ahora sufragarás en: (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376) Si votaste en: Parque Ramón Castilla (Calle Pedro Venturo s/n), ahora votarás en: IE Federico Villareal (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376)

(Calle Pedro Venturo s/n), ahora votarás en: (Av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376) Si votaste en: Parque John F. Kennedy (Av. Diagonal s/n), ahora votarás en: IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria (Calle 15 de Enero 330)

En conclusión, si votaste en espacios abiertos de los distritos de Jesús María, Lince y Miraflores, considera que la ONPE ha reubicado las mesas de sufragio.