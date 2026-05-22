Roberto Sánchez cuestiona que se elija al nuevo jefe de la ONPE durante el proceso electoral: "Es extraño"

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El candidato presidencial por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez Palomino, cuestionó que en pleno proceso electoral se esté llevando a cabo el concurso público para la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Dicho procedimiento está a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y según el cronograma de la convocatoria N.º 001-2026-SN-JNJ, el juramento de quien suceda a Bernardo Pachas, tras la renuncia de Piero Corvetto, en abril último, está prevista para el 3 de julio.

Exige un procedimiento transparente

Desde Barranco, el aspirante a llegar a Palacio de Gobierno fue consultado por Exitosa sobre el procedimiento en curso y que hasta el momento tiene como únicos postulantes hábiles a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana, tras haber aprobado la evaluación de conocimientos del concurso público.

Bajo esta consideración, Roberto Sánchez calificó de "extraña" la realización inmediata del proceso a cargo de la JNJ por el contexto electoral en curso. Sin embargo, hice énfasis en que se desarrolle cumpliendo los estándares de transparencia, para nombrar a un futuro funcionario sin cuestionamientos.

"De haber un procedimiento selectivo, pues que sea en condiciones de transparencia, de entrevistas y evaluación correcta con todos los actores para que se pueda, efectivamente, según el procedimiento de ley, tener un nuevo titular que pueda garantizar en adelante la autonomía del propio sistema electoral", sostuvo.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones a Exitosa, el candidato Roberto Sánchez cuestionó que se elija inmediatamente a un nuevo jefe de la ONPE en pleno proceso electoral. "Es extraño", manifestó.



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¿Cómo sigue el procedimiento de selección?

Siguiendo con las bases de la convocatoria de la JNJ, el siguiente paso es la evaluación curricular de Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo y Amparo Ortega Campana, prevista a desarrollarse del 22 al 26 de mayo de 2026.

Asimismo, la publicación de resultados de la evaluación curricular será el 29 de mayo de 2026, la interposición de recurso de reconsideración será del 1 al 3 de junio, los resultados de los mismos será hecho público el 8 de junio, y la publicación de relación de postulantes aptos será ese mismo día.

Del mismo modo, la presentación del Plan de Trabajo está prevista del 9 al 11 de junio, la sustentación en orden alfabético será el 16 de junio y publicación de los resultados y de la nómina de aptos para la siguiente etapa será el mismo día en mención, donde también se tiene agendada la publicación del cronograma de entrevistas y del currículum vitae de los postulantes.

Desde la JNJ afirman que el proceso de selección y nombramiento son de carácter transparente, riguroso y meritocrático, conforme al mandato constitucional.