Segunda vuelta: ONPE se reunirá este viernes 22 de mayo con personeros legales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comunicó que este viernes 22 de mayo sostendrá una reunión técnica con los personeros legales de los partidos políticos Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

De acuerdo a lo señalado en sus plataformas oficiales, el encuentro estaba previsto a realizarse este jueves 21 de mayo; no obstante, fue reprogramado para las 10:00 a. m. de mañana.

Coordinaciones previas al debate presidencial

Según lo señalado por el organismo electoral que preside interinamente Bernardo Pachas, el objetivo de la reunión es informar a las organizaciones que encabezan Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino, las "acciones y medidas implementadas" para la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de junio.

Durante la jornada, el equipo técnico de la ONPE absolverá las inquietudes o dudas de los personeros, respecto al desarrollo de la jornada electoral, en el marco de su política de transparencia con ambos partidos políticos y la ciudadanía.

#ONPEinforma | La reunión con los personeros legales de @FuerzaPopular__ y @JuntosPorElPe, prevista para hoy, fue reprogramada para mañana, viernes 22 de mayo, a las 10 a. m. pic.twitter.com/yn7WED9x8j — ONPE (@ONPE_oficial) May 21, 2026

Vale recordar que, en esta última semana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que el debate presidencial de ambos candidatos se realizará el domingo 31 de mayo, en el Centro de Convenciones Lima. Asimismo, sus respectivos equipos técnicos harán lo propio una semana antes; es decir, el domingo 24, en ambos casos a las 8:00 p. m.

Bernardo Pachas confía en que la segunda vuelta será mejor que la primera

En el marco de la ceremonia de entrega del material electoral por parte de la ONPE al Ministerio de Relaciones Exteriores, Bernardo Pachas expresó las expectativas para la jornada democrática del 7 de junio, teniendo en cuenta el procedente que se originó el 12 de abril último, el cual motivó que se extienda el horario de votación hasta el día siguiente en algunos distritos de Lima sur.

"Estamos comprometidos a que esta segunda vuelta sea la mejor, que demuestre que sí sabemos hacer las cosas y que cooperamos permanentemente entre las instituciones del sistema electoral y las demás instituciones como la Policía y las Fuerzas Armadas", señaló.

El jefe interino de la ONPE aseveró que ya han realizado reuniones con las autoridades encargadas de la seguridad para garantizar el resguardo del material electoral y la protección de los locales de votación. En ese sentido, detalló que algunos centros de sufragio en Lima serán reubicados por "razones de seguridad".

Desde la ONPE continúan con el cumplimiento del proceso electoral, quedando todo conforme para la realización de la segunda vuelta presidencial.