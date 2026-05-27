Luz Pacheco renunció a la presidencia del Tribunal Constitucional a cuatro meses de acabar su mandato

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Esta mañana, Luz Pacheco Zerga confirmó a Exitosa que presentó su renuncia irrevocable a la presidencia del Tribunal Constitucional (TC), cargo público que ocupó desde septiembre de 2024.

En su corto mensaje, la magistrada precisó que permanecerá en su función hasta el próximo domingo 31 de mayo y aclaró que continuará ejerciendo responsabilidades como integrante de la corte constitucional.

Luz Pacheco deja el TC a cuatro meses de culminar su mandato

La magistrada Luz Pacheco comunicó su decisión de dejar la presidencia del TC a cuatro meses de culminar su mandato, cuando se cumplían los dos años que concluye el periodo del presidente.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el presidente del TC es elegido por los magistrados que integran el órgano independiente, mediante un votación secreta que se lleva a cabo en una sesión del Pleno.

Ante la renuncia de Pacheco, el Pleno del TC deberá elegir a un nuevo presidente, mientras tanto, el cargo será asumido de manera interina por el vicepresidente Helder Domínguez Haro.

Cabe precisar que el Pleno del Tribunal tiene previsto sesionar este jueves 28 y viernes 29 de mayo.

Luz Pacheco fue elegida como presidenta del Tribunal Constitucional en setiembre de 2024.

Nota en desarrollo...